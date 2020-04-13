Служба госбезопасности проверит высказывание экс-министра о поведении "не говорящих по-латышски" подростков

Служба государственной безопасности (СГБ) получила от партии "Альтернатива" (Alternative) заявление о высказывании бывшего министра юстиции Дзинтарса Расначса (VL-ТБ/ДННЛ), которое, по мнению партии, разжигает национальную и этническую рознь.

"Пока в России не будет чрезвычайного режима, потребители российской телевизионной пропаганды будут слоняться и плевать на все мероприятия самоизоляции в Риге. Сегодня вечером детская игровая площадка была полна не говорящими по-латышски подростками и детьми безответственных мамочек. По всей Иманте так происходит?" - написал Расначс 30 марта в Twitter.

По мнению партии, этим заявлением Расначс хотел подчеркнуть, что именно национальные меньшинства Латвии являются главными разносчиками вируса и способствуют распространению эпидемии. Партия заявляет, что это высказывание следует квалифицировать как нарушение ст. 78 Уголовного закона о разжигании национальной, этнической и расовой розни.

СГБ на время оценки высказывания Расначса от комментариев воздерживается.

Kamēr Krievijā nebūs ārkārtas režīms, tikmēr RU propagandas vērotāji iekš TV vazāsies un uzspļaus visiem pašizolācijas pasākumiem Rīgā. Šovakar bija pilns bērnu rotaļu laukums ar latviski nerunājošiem tīņiem un bezatbildīgu māmiņu bērniem. Visā Imantā tas tā notiek? — Dzintars Rasnačs🇱🇻 (@DzintarsRasnacs) March 30, 2020

Как сообщалось, Кабинет министров до 12 мая продлил объявленное в связи с пандемией Covid-19 чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд ограничений. На время чрезвычайного положения собираться в общественных местах без соблюдения дистанции 2 метра могут не более двух лиц, лица, проживающие в одном домохозяйстве, родители и несовершеннолетние дети, даже если они не живут вместе, коллеги по работе или по службе.

Родителям настоятельно рекомендуется во время пандемии не приводить детей на детские площадки.