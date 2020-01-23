Служба госбезопасности: строить новое здание в другом месте нельзя, а мешать жителям оно не будет

Новое здание Службы госбезопасности (СГБ) на месте бывшего велотрека Marss не будет мешать привычному ходу жизни местных жителей и предпринимателей, обещает СГБ.

В СГБ рассказали агентству LETA, что именно этот участок земли больше всего подходит под ее здание с учетом рисков безопасности и шпионажа, и решение о передачи территории СГБ было принято еще в 2017 году. Все это время шла работа над проектом — инженерно-биологическое исследование участка, проектирование здания и другие работы, которые уже стоили государству несколько миллионов евро. Поэтому СГБ не рассматривает вариант перенести здание в другое место.

Мэр Риги Олег Буров предлагает все-таки внять пожеланиям жителей и обустроить зеленую зону на месте велотрека, а для здания СГБ выбрать другое место.

"В Риге есть много уже существующих зданий, которые можно использовать для этих целей. Например, на улице Гауяс, 15, пустует принадлежащий государству дом. Уже пять лет за него платится повышенный налог на недвижимость, потому что здание находится в аварийном состоянии", — рассказал мэр.

По его словам, самоуправление уже несколько лет предлагало сделать эту зону парком, но не могло без разрешения владельца — госкомпании Valsts nekustamie īpašumi. С его точки зрения, это всегда де-факто была зеленая зона, где проходили спортивные занятия, и было бы логично ее оставить.

Как уже ранее писал портал Delfi, 20 января в Сейм была направлена общественная инициатива, авторы которой протестовали против вырубки деревьев и призывали обустроить на этой территории парк. Инициатива собрала более 15 000 подписей.

СГБ, в свою очередь, сообщает, что решение о начале строительства здания на этой территории было принято правительством в 2017 году. Решение о строительстве нового здания для СГБ (на тот момент — Полиции безопасности) было принято правительством Латвии в 2008 году, однако из-за финансового кризиса проект был отложен. Новое решение построить здание на улице Бривибас было принято 3 августа 2017 года. До сих пор информация о строительстве здания для СГБ не публиковалась, поскольку была секретной. С учетом общественного интереса к обустройству территории на улице Бривибас 207 СГБ приняла решение снять гриф секретности с части информации о проекте.

СГБ отмечает, что в данный момент структуры спецслужбы размещены в нескольких зданиях, и служебные помещения в них устарели. "С учетом развития технологий и новым вызовам безопасности, нынешние помещения СГБ в ближайшем будущем перестанут соответствовать нуждам СГБ как страны-члена НАТО и ЕС", — отмечает в своем заявлении спецслужба.

Затраты на строительство здания могут обойтись в 30-50 миллионов евро.

Идею разбить на этой территории парк поддерживают общественные организации — Общество жителей Тейки и движение Vefresh, а также Рижская дума. Авторы поданной в Сейм инициативы отмечают, что бывший велотрек "Марс" — единственное место в окрестностях Тейки, где можно с минимальным вложением средств разбить парк. СГБ в своем сообщении уточняет, что этот участок земли в планах развития города никогда не была отмечена как зеленая зона для обустройства парка. Кроме того, спецслужба утверждает, что в общественном пространстве распространяется неверная информация о том, что на территории много столетних деревьев.

"Сейчас большую часть территории покрывают заросли кустарника. Большие дубы и другие деревья, которые находятся на этой территории, СГБ обещает сохранить. Однако некоторые деревья будут мешать строительству, и от них придется избавиться. В то же время, в проект включены компенсирующие меры — вокруг здания будут посажены новые деревья", — отмечает СГБ.