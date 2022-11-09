Служба госдоходов свяжется с жителями, за которых работодатель не платил подоходный налог

Служба государственных доходов (VID) запускает пилотный проект, чтобы индивидуально обратиться к жителям, за которых давно не уплачиваются налоги, сообщили агентству LETA представители VID.

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Цель проекта — помочь жителям понять причины такой ситуации и найти наиболее подходящее решение для более успешного создания социальной защиты.

Во время реализации пилотного проекта жители в возрасте от 30 до 35 лет, за которых в первую половину 2022 года не были уплачены подоходный налог и взносы социального страхования, в Системе электронного декларирования VID (EDS) получат письмо.

В письме будет разъяснено, что люди, не имевшие доходов в это время, не должны были платить налоги. В свою очередь, тем жителям, у которых были доходы, VID пояснит, почему за них не были уплачены налоги и что нужно сделать, чтобы заплатить их в дальнейшем, тем самым заботясь о социальной защите.

Информацию о том, какие взносы социального страхования уплачены, можно посмотреть на портале www.latvija.lv, в категории электронной услуги Государственного агентства социального страхования "Информация о взносах социального страхования и периодах страхования".

Если работодатель не платил за жителя налоги, VID призывает сообщать об этом, позвонив на служебный телефон 80009070. Также можно написать на адрес электронной почты parkapumi@vid.gov.lv, необходимо предоставить как можно более точную информацию. Жителей, которые работают без трудового договора, служба призывает сообщать о ситуации в Государственную инспекцию труда.

VID отмечает, что важно понимать наиболее частые ситуации, когда человек должен сам платить налоги. Например, если доход получен от продажи товаров или услуг, экономическая деятельность должна быть зарегистрирована. Жители, которые работают в Латвии, но делают это удаленно у иностранного работодателя, должны зарегистрироваться в системе EDS и уплатить налоги. В свою очередь, жители Латвии, получающие доход за пределами Европейского союза, должны платить налоги в соответствующей стране, а в Латвии они должны подать годовую декларацию о доходах и уплатить налоговую разницу, если таковая имеется.

Жителям, которые получают доходы от сдачи недвижимости, VID напомнит о возможности делать это в упрощенном порядке и по сниженной ставке налога, пояснив, что таким образом выплаты социального страхования не производятся.

Как подчеркнули представители VID, взносы социального страхования гарантируют жителям средства в тот момент, когда работа невозможна, например, по причине болезни, безработицы, инвалидности, становления родителями или выхода на пенсию. В свою очередь, уплаченный подоходный налог с населения направляется на здравоохранение, образование, безопасность и другие предоставляемые государством услуги, которые обеспечивают жителям качественную и безопасную повседневную жизнь.