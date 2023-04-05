Служба гособороны: стало известно, куда направят служить первых призывников

В этом году на Службу государственной обороны (СГО) будут приняты 300 молодых людей — их направят служить в Механизированную пехотную бригаду Сухопутных войск в Адажи, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

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Первый призыв приступит к службе 1 июля этого года на добровольной основе, а с 1 января 2024 года служба станет обязательной. В этом году планируется принять на службу 300 молодых людей.

Также во время второго призыва гражданам Латвии первоначально будет предложено присоединиться добровольно. Однако при наличии такой необходимости недостающее количество лиц в возрасте от 18 до 19 лет будет призвано путем направления решения о призыве в СГО на электронный адрес или декларированный адрес проживания, либо оно будет выдано лично . Ранее сообщалось, что в следующем году могут принять на службу 600 молодых людей.

Подать заявку на добровольный призыв можно до 15 мая. Граждане могут звонить по телефону 67072793, писать на электронную почту vad@klustikaravirs.lv или отправиться в Центр рекрутирования и отбора Национальных вооруженных сил (НВС) на улице Крустабазницас 9 в Риге.

В Минобороны заявили, что призванные 300 молодых людей будут направлены на службу в Механизированной пехотной бригаде Сухопутных войск. Бригада дислоцируется на базе в Адажи.

Призывники СГО будут жить в недавно построенных казармах, питаться в крупнейшей военной столовой в странах Балтии, тренироваться на полигоне Адажи и, возможно, в других местах Латвии.

Хотя изначально законом было предусмотрено, что состояние здоровья призывников будут оценивать семейные врачи, в итоге было решено, что обследовать молодых людей будут армейские структуры.

В прошлом году в Минобороны сообщили, что к воинской службе СГО не будут допущены лица с хроническими проблемами со здоровьем, такими как серьезные инфекционные заболевания или ограниченная мобильность.