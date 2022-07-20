Служба качества образования: за работу без лицензии Academy KidsTV могут привлечь к ответственности

Рижская детская академия радио и телевидения Academy KidsTV, воспитанники которой на прошлой неделе отправились в Беларусь взять интервью у непризнанного во многих странах президента Александра Лукашенко, не получила лицензию на реализацию программы образования по интересам. За это предусмотрена административная ответственность, выяснило агентство LETA в Государственной службе качества образования (IKVD).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Academy KidsTV не зарегистрирована как образовательное учреждение в Регистре образовательных учреждений, у нее не лицензированы образовательные программы и учебное заведение не имеет аккредитации и лицензии от Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы на реализацию образовательных программ по интересам.

Директор департамента надзора IKVD Юрис Зивартс указал, что запрошено объяснение деятельности организации. В то же время он сообщил, что за реализацию образовательной программы без предусмотренного нормативными актами лицензирования грозит административная ответственность.

Ранее сообщалось, что вопреки указаниям Министерства иностранных дел (МИД) воспитанники и представители кружка Academy KidsTV отправились в Витебск, где в этом году проходил международный фестиваль "Славянский базар".

В академии указали, что это "красивый детский конкурс, в котором участвуют 23 страны", поэтому организация не видит каких-либо причин или принципиальных культурных различий, по которым нельзя ехать в Беларусь. Представители детского кружка сослались на то, что они только что вернулись из Испании, Литвы, а вскоре собираются отправиться в Македонию.

"Там много разных детских мероприятий, нам было очень интересно. Мы ездили фотографироваться, тренироваться брать интервью на разных языках. В основном наши дети говорят по-английски", — рассказали в академии.

Как сообщает портал KasJauns.lv, детская академия сама связалась с представительством Лукашенко, чтобы попросить возможность взять у него интервью. О том, что академия сама запросила интервью с Лукашенко, сообщил провластный белорусский Telegram-канал "Пул Первого".

В публикации было указано, что "перед прибытием на фестиваль в Витебске дети сами написали письмо в пресс-службу президента с просьбой помочь в организации интервью".

Как сообщалось в письме Academy KidsTV, организация уверена в том, что в "нынешней ситуации в мире это интервью положительно повлияет на взаимоотношения" двух стран.

Тем временем, в Службе государственной безопасности (СГБ) сообщили телеканалу TV3, что учреждение в рамках своей компетенции следит за деятельностью разных организаций в Латвии, оценивая, нет ли в их действиях возможных угроз национальной безопасности. Учитывая специфику работы службы, СГБ воздерживается от комментариев по конкретным случаям.