Служба неотложной медицинской помощи обратилась в полицию из-за мешавших работать ковид-отрицателей
Foto: LETA

Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) обратилась в Государственную полицию с заявлением по поводу инцидента, произошедшего в воскресенье вечером, когда ковид-отрицатели мешали врачам оказывать помощь пациенту, сообщили агентству LETA в СНМП.

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Ранее СНМП в социальной сети Facebook сообщила, что инцидент мог быть связан с преднамеренной провокацией со стороны людей, которые активно выступают против вакцинации от Covid-19 и отрицают существование и опасность вируса.

"Люди, находившиеся рядом с пациентом, вели себя агрессивно, пытались вовлечь врачей в разговоры о коронавирусе и мешали бригаде. Они не только снимали на видео действия врача, тем самым препятствуя обследованию и оказанию помощи пациенту, но и использовали нецензурные слова и даже применили физическую силу", — пишет СНМП.

Медики скорой помощи ежедневно выезжают почти на 1000 вызовов, чтобы помочь пациентам. "Пожалуйста, не усложняйте нашу работу, уважайте и позвольте нам работать", — говорится в заявлении службы.

В то же время СНМП напоминает, что во время вызова бригада "скорой" имеет право попросить родственников и близких пациента не мешать работе медиков. Если окружающие снимают происходящее на свои мобильные телефоны, делают замечания, грубят, а иногда даже угрожают, работать с пациентом на месте вызова и оказывать помощь очень сложно.

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LETA

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LETA
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