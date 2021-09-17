Служба неотложной медицинской помощи переходит на работу в повышенный режим готовности

В связи с быстрым ростом заболеваемости Covid-19 Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) с пятницы повысила режим готовности, в службе возобновила работу и группа чрезвычайного управления, сообщила агентству LETA представитель NMPD Илзе Букша.

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Это решение было принято, учитывая прогнозы эпидемиологов о резком росте Covid-19, который означает более стремительный приток пациентов с Covid-19 в больницы и значительно более сложные условия для службы "неотложки" в обеспечении госпитализации пациентов как с заболеванием Covid-19, так и в других ситуациях, когда нужна неотложная помощь.

И хотя Служба неотложной медицинской помощи и впредь будет оперативно приехжать на вызовы при критических для жизни людей ситуациях, было принято решение, что звонки в 113 теперь будут оцениваться строже.

"В конце года, когда стремительно вырос уровень заболеваемости коронавирусом, мы предвидели, насколько существенно это повлияет на работу службы и возможность оперативно реагировать на вызовы — требуется гораздо больше времени, чтобы бригада приехала на место, доставила пациента в больницу и подготовилась к следующему вызову, что уменьшает число доступных бригад. Сейчас видим схожие риски. Чтобы предотвратить ситуации, когда мы не успеваем к людям, жизнь которых находится под угрозой, впредь будем более строго оценивать звонки, полученные на номер 113", — заявила глава NMPD Лиене Ципуле.

В то время как несколько европейских стран планируют снять ограничения и вернуться к "доковидной" жизни, Латвия готовится к новой волне заболеваемости Covid-19, которая будет значительно сильнее, чем прошлой зимой, и в больницы попадет гораздо больше людей — около тысячи человек, согласно математическим моделям, умрут в ближайшие три месяца, сообщила передача Nekā personīga на телеканале TV3.

Только быстрая вакцинация изменила бы этот прогноз, но радикального решения этого вопроса по-прежнему нет. Политики и чиновники отказались от обязательной вакцинации в некоторых профессиях, а идеи лотереи для привитых и информационных буклетов о вакцинации похоронены.

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлены 533 новых случая Covid-19, три человека скончались.

Всего в четверг было сделано 35 108 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,5%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 307,1 случая на 100 000 населения.

С начала пандемии в Латвии выявлен 149 614 случаев Covid-19, умерли 2635 человек с коронавирусом.