Служба неотложной помощи вынуждена набирать дополнительный персонал; возможно, выявлено еще пять заразившихся COVID-19

Из-за распространения нового коронавируса Центр оперативного управления при Службе неотложной медицинской помощи получил существенное увеличение рабочей нагрузки. Об этом в интервью Латвийскому телевидению рассказала глава службы Лиене Ципуле. В основном дополнительная нагрузка связана с необходимостью выезжать на вызовы, чтобы взять у пациента биологический материал на анализы.

В итоге, пояснила Ципуле, Службе неотложной медицинской помощи приходится привлекать дополнительных консультантов и проводить реструктуризацию рабочего места — "чтобы действовала упорядоченная логистика с анализами".

До сих пор COVID-19 был диагностирован в Латвии у десяти человек, девять из которых являются туристами из одной группы, которая 7 марта вернулась с итальянского горнолыжного курорта. Этим утром Латвийское телевидение со ссылкой на неофициальные источники сообщило о еще пяти заболевших.

❗️ LTV: Latvijā vēl pieciem cilvēkiem apstiprināta saslimšana ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību #COVID19, liecina mūsu rīcībā esošā neoficiālā informācija. pic.twitter.com/0nIwx8jWQ2 — LTV Panorama (@ltvpanorama) March 12, 2020

По словам Ципуле, для "обычных" бригад, которые не работают с потенциальными больными COVID-19, в повседневной работе ничего не изменилось. Правда, и для них есть риск случайного соприкосновения с зараженными. Например, недавно бригада неотложной помощи выезжала на драку, один из участников которой недавно вернулся из Милана. Медики были помещены в кратковременный карантин, сдали анализы, которые оказались отрицательными, и вернулись к работе.

Ципуле рассказала, что из-за нагрузки СНМП отказывается от таких платных услуг, как дежурство на публичных мероприятиях, проводимых частными лицами.