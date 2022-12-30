Служба окружающей среды: из-за энергокризиса некоторые котельные переходят на менее экологичное топливо

В Государственную службу окружающей среды (VVD) поступило 38 заявлений компаний об изменениях в разрешениях на загрязняющую деятельность, связанных с переходом на дизельное топливо. По сравнению со сжиганием природного газа процессы сжигания дизельного топлива генерируют дополнительные выбросы загрязняющих веществ, что приводит к ухудшению качества воздуха, сообщили в службе. Об этом пишет LSM.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Из 38 компаний, решивших сменить вид топлива, восемь являются поставщиками тепла. В большинстве своем компании не отказываются полностью от использования природного газа, в качестве второго основного топлива предполагается использование дизельного топлива и/или сжиженного нефтяного газа. Это 27 компаний или 71%. В ряде случаев предприятия выбирают биомассу или один из других видов топлива, предусматривая от 2-5 топливных сценариев в зависимости от текущей экономической и энергетической ситуации в стране.

Также значительно увеличены объемы прежнего резервного топлива — дизельного топлива.

В государственном масштабе количество таких предприятий невелико. Разрешения на загрязняющую категорий А и В выдаются только крупным предприятиям и котельным, отметили в VVD.

В трех компаниях планируются существенные изменения, в результате которых категория загрязняющей деятельности будет изменена с C на B (Ķeizarsils, котельная Rīgas siltums на улице Наутреню 24 в Риге и Ikšķiles māja). Крупнейшим предприятием, которому было пересмотрено и продлено разрешение на загрязняющую деятельность категории А, что связано с планируемым началом использования дизельного топлива в качестве второго топлива, является Latvijas piens.

В свою очередь, новые разрешения категорий А и В на переход на дизельное топливо до конца 2022 года не выданы, но в пять разрешений внесены изменения, которые предусматривают использование дизельного топлива в качестве второго, третьего основного топлива или резервного топлива (Limbažu ceļi, Ilgezeem, Wesemann, Saldus seļinieks, Latvijas piens).

Наряду с опасениями по поводу воздействия на качество воздуха, VVD понимает необходимость оперативного внесения компаниями изменений в работу сжигательного оборудования. Таким образом, в тех случаях, когда заявления на изменения в загрязняющей деятельности категорий A, B и C уже поданы, а изменения состоялись, однако решение о поправках в разрешении еще не принято, VVD не применяет административные штрафы или иные санкции.

Тем не менее, есть компании, которые произвольно выбирают вид топлива. Служба окружающей среды указала на выявленное в конце года нарушение в деятельности Līgatnes Komunālserviss. В ходе плановой проверки VVD установил, что в котельной, в разрешении на загрязняющую деятельность которой в качестве топлива указан природный газ, с октября 2022 года заменены горелки сжигающего оборудования и в качестве топлива используется дизельное топливо.

В VVD пояснили, что биомассу и природный газ следует оценивать как более экологически чистое топливо по сравнению с дизельным топливом или другим жидким топливом. Биомасса и природный газ производят относительно меньшее количество загрязнителей воздуха при сжигании.

Процессы сжигания дизельного топлива в котельных вызывают выброс в воздух загрязняющих веществ — твердых частиц и диоксида серы, а также увеличение количества выбрасываемых частиц диоксида азота и оксида углерода, что приводит к повышению концентрации указанных веществ в воздухе. Кроме того, количество парниковых газов — выбросы углекислого газа при сжигании дизельного топлива больше, чем при сжигании природного газа.

Поэтому ожидается, что переход предприятий на дизельное топливо будет способствовать увеличению выбросов парниковых газов, заявили в VVD.

VVD напоминает, что внесение изменений в разрешения на загрязняющую деятельность категории А и В и регистрацию загрязняющей деятельности категории С необходимо при замене топлива, используемого в сжигающем оборудовании, увеличении или уменьшении количества используемого топлива и установке нового оборудования.