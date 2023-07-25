Служба: ущерб экологии от лиепайских сточных вод — краткосрочен
Foto: LETA

Объем сточных вод, поступающих в море с лиепайских очистных сооружений, не оказал длительного воздействия на экосистему Балтийского моря. Поэтому для введения ограничений на лов рыбы оснований нет, сообщает агентство LETA со ссылкой на руководителя отдела по связям с общественностью Государственной службы окружающей среды (ГСОС) Айю Ялинску.

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Она указывает, что, когда обрушилась одна из стен секции предварительной очистки Лиепайской станции очистки сточных вод, в Балтийское море было сброшено около 12 000 кубометров неочищенных сточных вод.

ГСОС рассчитает ущерб, нанесенный окружающей среде, и передаст расчеты Государственной полиции, которая возбудила уголовное дело по данному происшествию по разделу 11 Уголовного закона о преступлениях против окружающей природной среды.

Ялинска добавила, что Инспекция здравоохранения продолжает замеры качества воды и проинформирует о снятии запрета на купание.

Ранее ГСОС информировала инспекцию и самоуправление Южнокурземского края о наличии краткосрочных рисков качества воды для купания от северной границы города Лиепая до Павилосты.

Как сообщалось, вечером в воскресенье, 23 июля, в Лиепае, в Шкеде, обрушилась стенка резервуара предварительной очистки очистных сооружений, в результате неочищенные сточные воды просочились в море.

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