Служба здравоохранения отрицает, что закупленные Латвией маски не соответствуют требованиям качества

Национальная служба здравоохранения (НСЗ) отрицает, что закупленные Латвией медицинские маски не отвечают высоким требованиям качества.

Директор НСЗ Эдгар Лабсвирс в понедельник на пресс-конференции сообщил, что, согласно рекомендациям Европейского союза и Всемирной организации здравоохранения о качестве масок, защитные маски первого типа пригодны для использования в медицинских учреждениях.

Медицинские маски делятся на три категории — Type I, Type II и Type IIR. Первые из них обеспечивают фильтрацию бактерий с эффективностью 95%, вторые — с эффективностью 98%, а третьи — фильтрацию бактерий с с эффективностью 98% и устойчивость к брызгам. На днях редакция "DELFI TV с Янисом Домбурсом" сообщила, что Латвия закупила у компании ADDI Trading маски первой категории, которые не подходят, например, для хирургических операций.

В общей сложности Латвия на данный момент закупила около 2 млн защитных масок второго типа и около 6 млн масок первого типа.

Поясняя разницу между масками первого и второго типа, Лабсвирс признал, что маски первого типа не подходят для использования в операционных и местах с такими же требованиями стерильности, однако их можно использовать в медучреждениях в целях защиты от заражения Covid-19.

Директор НСЗ добавил, что после принятия решения о закупке средств защиты служба призвала коммерсантов присылать свои предложения, и за две недели было получено несколько сотен предложений, из которых 65 уже опубликованы на сайте НСЗ.

По словам Лабсвирса, ряд предложений не был рассмотрен из-за того, что в заявке не были указаны требующиеся параметры — модель, цена, место производства и цепь доставки.