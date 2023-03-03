Служба здравоохранения: Работу прекратят 25 семейных врачей

Более 120 семейных врачей подумывают расторгнуть договорные отношения с государством. Это — результаты опроса Латвийской ассоциации сельских семейных врачей. Причина — пожилой возраст многих врачей и недостаточное финансирование со стороны государства, сообщает корреспондент Rus.LSM.lv Юлия Бите.

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В этом году проблемы с финансированием практик семейных врачей особенно сильные — не достигнут даже уровень прошлого года, и не предвидится молодой смены, говорит глава Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска

"Сениоры-коллеги думают прекращать этот контракт, потому что объем работы увеличивается, а финансирование уменьшается. Это главное. Нет мотивации для молодых врачей идти работать в сельских регионах".

И хотя настроения среди семейных врачей в регионах пессимистичные, число тех, кто уже принял решение расторгнуть договор с государством, не сильно отличается от прошлого года, когда систему первичной медицинской помощи покинули 23 семейных врача.

Дайга Вулфа, представитель Национальной службы здравоохранения, сообщила: "Согласно информации, имеющейся в Национальной службе здравоохранения, 25 врачей общей практики планируют прекратить свои контракты в 2023 году. Все эти случаи связаны с выходом на пенсию".

Сейчас 36% всех семейных врачей — пенсионного возраста. Но как привлечь к работе молодых специалистов? В Министерстве здравоохранения говорят: решение — повысить зарплаты медикам, а также ввести различные бонусные системы, особенно для врачей, которые едут работать в регионы.