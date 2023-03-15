Служба здравоохранения: самые длинные очереди в стране — к офтальмологам и психотерапевтам

Самые большие очереди в стране — на услуги офтальмолога в дневном стационаре и психотерапевта, сообщили агентству LETA в Национальной службе здравоохранения (NVD).

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Как пояснила заместитель начальника отдела по связям с общественностью NVD Синтия Гулбе, время ожидания консультации или обследования врача-специалиста, оплачиваемого государством, отличается в разных группах услуг.

Средняя продолжительность очереди на офтальмологию в дневном стационаре достигает 227 дней, а на услуги психотерапевта — 215 дней. Существуют также длинные очереди на услуги электромиографии, генетика и лечения пациентов с хроническими болями — средняя продолжительность очереди достигает 197, 189 и 129 дней соответственно.

В свою очередь, средний срок ожидания на самые популярные обследования короче. Например, очереди на магнитный резонанс в среднем приходится ждать 109 дней, на УЗИ — 82 дня, а на электрокардиографию шесть дней. Ждать очереди к кардиологу в среднем приходится 62 дня, а к хирургу — 10 дней.

Гулбе отметила, что в отдельных группах наблюдается сокращение длины очередей, а в других — увеличение. Увеличение времени ожидания можно объяснить возросшим потоком пациентов после пандемии коронавируса. Также это можно объяснить и другими причинами, например, доступностью человеческих ресурсов — специфичность и редкость отдельных врачей-специалистов, что делает оказание услуги ограниченным, и объем доступного финансирования, который не покрывает спрос.