Служба здравоохранения: в конце года могут возникнуть проблемы с доступностью компенсируемых лекарств

Из-за отсутствия финансирования в конце года могут быть ограничены возможности пациентов получать компенсируемые лекарства, сообщили во вторник, 16 мая, на заседании подкомиссии по общественному здоровью Комиссии Сейма по социальным и рабочим делам представители Национальной службы здравоохранения (NVD).

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Директор Департамента лекарств и медицинских устройств NVD Сигне Бокта напомнила, что для расширения списка компенсируемых лекарств в этом году потребуется 99 миллионов евро. На нужды этого года, например, кардиологию, эндокринологию, дерматологию, продолжение терапии, редкие болезни и психиатрию, требуется более 30,4 миллионов евро.

В то же время она добавила, что в конце этого года существует угроза дефицита в размере 42 миллионов евро в бюджете компенсируемых лекарств. Это означает, что будут ограничены возможности пациентов по получению компенсируемых медикаментов или они могут вовсе отсутствовать.

"Все знают, сколько денег выделено на текущий год. На данный момент мы начали переговоры с производителями о включении медикаментов или включении новых диагнозов в список компенсируемых лекарств. Переговоры сложные и денег не хватает. NVD создала определенный набор критериев, которые применяются для того, чтобы иметь возможность приоритизировать лекарства", — заявила чиновница.

Председатель подкомиссии, семейный врач Лига Козловска (СЗК) хотела выяснить, как обстоит ситуация с включением в список компенсируемых лекарств таких диагнозов, как сахарный диабет, атопический дерматит, миома матки и мигрень.

Бокта сообщила, что начата работа по включению в список компенсируемых лекарств мигрени и миомы матки. Прошли переговоры с производителями лекарств от мигрени, и Бокта надеется, что эти препараты будут включены в список до конца года. В свою очередь, до включения препаратов от миомы матки еще необходимо уточнить, какие медикаменты будут приоритетными для лечения этого диагноза.

В случае атопического дерматита сейчас идут переговоры с производителями, а в случае диабета NVD не может ничего обещать с имеющимися препаратами.

Председатель Комиссии по социальным и трудовым делам Инга Берзиня ("Новое Единство") напомнила, что нынешние цены на медикаменты в Латвии выше, чем, например, в других развитых странах. Она отметила, что ее коллега покупает лекарства для своего ребенка в Польше, где они в четыре раза дешевле, чем в латвии. Поэтому она ожидает предложения от Министерства здравоохранения о том, как сделать цены на лекарства более похожими на цены в остальной Европе.

Директор Департамента фармацевтики Минздрава Инесе Каупере сообщила, что Директор департамента Минфармации Инесе Каупере сообщила, что концептуальный отчет о финансовой доступности лекарств был представлен правительству в сентябре прошлого года, но до сих пор не рассмотрен. Он предусматривает несколько решений, в том числе снижение ставки НДС с 12% до 5% для всех рецептурных препаратов, а также пересмотр принципов ценообразования на лекарства, снижение конечной цены лекарств для пациентов, определение того, что аптечная цена компенсируемых препаратов вне компенсационной системы не выше аптечной цены на эти препараты.

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Также отчет предусматривает снижение прямых платежей пациентов за приобретение лекарств, проведение мероприятий по способствованию рациональному использованию медикаментов и пищевых добавок, увеличение роли фармацевта в оказании медицинских услуг и способствование независимости профессии, в том числе нейтральности при выполнении профессиональных задач.

Говоря о недоступности лекарств, Каупере заявил, что для этого есть разные причины, например, проблемы с производством и экспортом, требования нормативных актов, экономические интересы оптовиков, высокие расходы сетей распространения.

В то же время, по ее оценке, ситуация с доступностью лекарств улучшилась. Например, до 16 мая получено 45 сообщений о недоступности лекарств, а в прошлом году таких было 242. Кроме того, найдено решение в случае недоступности лекарств, а именно, каждый житель Латвии может заказать медикаменты и получить их на следующий день.

Вице-президент Латвийской ассоциации сельских врачей Айнис Дзалбс не согласился с Каупере, поскольку на практике проблемы те же, что и в феврале, когда не были доступны отдельные медикаменты. В результате семейные врачи вынуждены выбирать антибактериальные препараты, не входящие в список компенсируемых лекарств.

В таких случаях Каупере призывает врачей говорить напрямую с Минздравом, а не ждать, что лекарства появятся на складе.

"[В других случаях] мы реагировали и путем совместного разговора можем найти решение. Статистические данные не показывают, что ситуация ухудшилась", — сказала она.

Козловска призвала на следующем заседании подкомиссии продолжить разговор о проблемах в фармацевтике, а также о том, как снизить цены на лекарства, какие законодательные инициативы потребуются.