Службу в армии, вероятно, покинут 33 военных, отказавшихся привиться от Covid-19

В Национальных вооруженных силах (НВС) 33 военных отказались прививаться от Covid-19, сообщил агентству LETA командир НВС Леонид Калниньш. Им грозит увольнение, хотя Калиньш не исключает, что военные могут передумать.

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Калниньш рассказал, что в НВС служат 7000 военных и из них 97% завершили процесс вакцинации, а 3% переболели коронавирусом или у них есть медицинская причина не прививаться. Среди этих 3% также есть 33 военнослужащих, которые отказались прививаться. Против них возбуждено дисциплинарное дело и затребованы объяснения отказа выполнять приказ. Если причина не будет легитимной, то командир НВС может издать указ об их увольнении.

"Часть из этих 33 военнослужащих и так готовятся к отставке. Дисциплинарная процедура началась, и я думаю, что часть точно передумает, когда увидит указ об увольнении. Это доказали предыдущие недели, когда резко выросло число военных, готовых прививаться", — сказал Калниньш.

Как уже сообщалось, военнослужащим НВС было дано время до 1 августа, чтобы решить, прививаться от Covid-19 или покинуть службу. Если военный решит не прививаться, то его договор о службе будет расторгнут раньше времени и ему надо будет вернуть государству деньги, вложенные в его обучение. Кроме того, правила Кабинета министров, находящиеся на рассмотрении в Сейме, подразумевают, что с 1 октября военные и гражданские работники НВС обязаны иметь сертификат Covid-19.