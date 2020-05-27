Сменится посол Франции в Латвии

Этим летом работу в Латвии завершит посол Франции Одиль Супизон, информацию о новом после французская сторона обещает предоставить в ближайшее время, сообщили агентству LETA в посольстве.

Согласно архиву агентства LETA, в ноябре 2016 года Супизон нанесла аккредитационный визит президенту Раймонду Вейонису. Она сменила в должности предыдущего посла Стефана Висконти.

Сегодня в Рижском замке нынешний президент Эгил Левитс наградил Супизон за существенный вклад в укрепление сотрудничества Франции и Латвии орденом Трех звезд.