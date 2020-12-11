Смерть Ким Ки Дука, кризис в больницах и прививки. Главное о Covid-19 на 11 декабря

В Латвии от Covid-19 скончался южнокорейский режиссёр Ким Ки Дук, министр здравоохранения предупредила, что начало вакцинации не значит отмену ограничений, ситуация в латвийских больницах становится всё более напряженной, а Delfi объясняют, как добровольцы могут помочь больницам. Рассказываем главное, что нужно знать об эпидемии Covid-19 на 11 декабря.

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Цифры. В на 11 декабря Латвии выявлены 680 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 15 человек, из них пятеро младше 65 лет. Доля положительных результатов составила 6,6%. В стационары поступили 87 пациентов, всего в больницах лечатся 743 больных Covid-19, из них 40 с тяжелым течением болезни.

В Литве выявлены 3067 новых случаев коронавируса, скончались 29 человек. В Эстонии - 358 новых случаев Covid-19.

Ситуация в латвийских больницах становится всё более напряженной. Врач Рижской больницы Страдиня Карлис Раценис предупреждает, что при сохранении нынешних темпов роста заболеваемости сортировка пациентов неизбежна.

В Восточной больнице говорят, что пока речи о сортировке пациентов не идет. В первую очередь больница планирует уменьшить доступность стационарных услуг и перенести плановые операции.

Чрезвычайную ситуацию в медицине можно было объявить ещё месяц назад, уверен вице-президент Общества врачей Роберт Фурманис. Он обеспокоен последствиями такого промедления, ведь люди продолжают получать травмы и болеть другими заболеваниями, нагрузка на медиков растет.

В больницах остро не хватает персонала и люди без медицинского образования готовы стать добровольцами. Delfi объясняет, на что могут рассчитывать те, кто готов помогать больным, но не имеет медицинской квалификации.

Ограничения Covid-19 сохраняться до конца 2021 года даже после начала вакцинации. Об этом сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле. Прививки от Covid-19 будут бесплатными и добровольными, первая партия вакцин поступит в январе. Желающие привиться должны считаться с тем, что надо получить две дозы препарата с интервалом в 21-28 дней.

Направление на анализ на Covid-19 можно будет получить и в выходные дни. Национальная служба здоровья просит не злоупотреблять этой услугой и прибегать к ней только действительно в неотложных случаях, когда нет возможности получить направление на анализ в обычном порядке.

История дня. В Латвии от осложнений Covid-19 скончался южнокорейский режиссёр Ким Ки Дук. Он прибыл в Латвию из Санкт-Петербурга 20 ноября, а начиная с 5 декабря не выходил на связь. Сегодня стало известно, что режиссёр скончался в латвийской больнице в ночь на пятницу. Семья режиссёра подтвердила факт смерти нескольким корейским СМИ.