Смерть молодого пациента и новый рекорд по числу вакцинированных. Главное о Covid-19 на 6 мая

В Латвии от коронавируса умер молодой пациент, входивший в возрастную группу 20-29 лет. В то же время в среду был установлен новый рекорд по числу вакцинированных за сутки. Кафе и ресторанам разрешили обслуживать клиентов на улице с соблюдением эпидемиологических правил. Евросоюз разрешил туристические поездки в Израиль. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 6 мая.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Цифры. За минувшие сутки в Латвии выявлено 773 новых случая Covid-19, скончались 12 человек, среди них — пациент в возрасте до 29 лет. В среду было сделано 23 852 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,2%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 121 509 человек, 2178 больных коронавирусом скончались.

В Литве за минувшие сутки подтверждено 1293 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались шесть человек. В Эстонии за последние сутки заболели 366 человек, четыре человека с коронавирусом скончались.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 156 млн человек во всем мире, свыше 3,26 млн скончались.

Вакцинация. В среду от Covid-19 привиты почти 12 тысяч человек — это новый рекорд по числу вакцинированных за сутки. Первую дозу вакцины вчера получили 5703 человека, вторую — 5933. Еще 68 человек привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится только один раз. Обеими дозами вакцины в Латвии в настоящее время привиты 60 647 человек, что составляет 3,2% населения страны.

Образование. Со следующего понедельника 1-6-е и 12-е классы, а также 7-9-е и 10-11-е классы по ротационному принципу в 31 наиболее эпидемиологически безопасном самоуправлении смогут заниматься очно, и это на два самоуправления больше, чем неделей ранее, свидетельствуют обновленные данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Кафе и рестораны. С 7 мая террасы ресторанов смогут обслуживать клиентов с шести утра до девяти вечера. В остальное время заведения смогут торговать едой навынос. Посетителям можно будет продавать алкоголь, хотя Минздрав ранее выступал за запрет алкоголя. За одним столом могут находиться не более 10 человек, принадлежащих к двум или менее домохозяйствам, четверо из них могут быть совершеннолетними. Между столиками должно быть два метра либо разграничивающая стена. Работники и посетители должны быть в масках, за исключением тех моментов, когда посетители сидят за одним столом.

Бизнес. Глобальная пандемия Covid-19 влияет и на банковский бизнес, чьи доходы основаны на различных процентных платежах, в том числе доходах, которые приносит использование платежных карт.

Путешествия. Евросоюз разрешил туристические поездки в Израиль. Неважные поездки (например, с целью туризма) за пределы ЕС во время пандемии запрещены, но некоторые страны, в которых благополучная эпидемиологическая обстановка, являются исключением — например, Австралия, Южная Корея и Таиланд.

Мировая экономика. Рекордные показатели заболеваемости Covid-19 в Индии создают новые риски для мировой экономики. Кризис, развившийся на фоне эпидемии, может привести к скачку инфляции, нарушить мировые цепочки поставок и отбросить страну в экономическом развитии на несколько лет.

История дня: Когда в Латвии будут прививать детей? Министр здравоохранения Даниэлс Павлютс сообщил, что вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech можно использовать для детей от 16 лет. Но портал manavakcina.lv подросткам этого возраста сообщает "Возраст вакцинации не достигнут". Кто прав? Когда можно будет прививать детей? Представитель проекта вакцинации Министерства здравоохранения прояснил ситуацию.