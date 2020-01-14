Смерть от бешенства в Даугавпилсе: Инспекция здравоохранения не нашла признаков врачебной халатности

Инспекция здравоохранения не увидела халатности в действиях медперсонала Даугавпилсской больницы, куда была доставлена женщина, больная бешенством, сообщает агентство LETA.

Во время проверки инспекция пришла к выводу, что пациентка получила уход, соответствующий ее состоянию на тот момент. Помимо прочего, Инспекция здравоохранения считает, что пациентка получила необходимое лечение, наблюдение и повторную оценку состояния здоровья. Говоря о действиях медиков в этом случае, инспекция призывает учитывать то, что бешенство всегда заканчивается смертью пациента после появления симптомов.

Как уже сообщалось, 5 декабря 2019 года стало известно, что в Даугавпилсской больнице умерла пациентка, больная бешенством. Это первый случай смерти человека от этого заболевания с 2003 года.

Сын пациентки порталу DELFI рассказал, что врачи до последнего не признавали, что женщина была больна бешенством. Перед смертью ее поместили в психоневрологическую больницу как пациента с психозом и диагноз "бешенство" был подтвержден только посмертно.