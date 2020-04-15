Смерть в елгавском центре социального ухода не связана с Covid-19

Клиент центра социального ухода и реабилитации Eleja, который умер 9 апреля, действительно был болен коронавирусом, но умер не от него. Причина смерти — коронарная болезнь сердца, сообщила агентству LETA глава пресс-службы Елгавского самоуправления Даце Канепоне.
Причину смерти выяснили при вскрытии патологоанатомы Рижской Восточной клинической университетской больницы.
Как сообщалось, 9 апреля в центре Eleja умер 76-летний мужчина. У него был констатирован коронавирус, поэтому он был изолирован в соответствии с правилами безопасности.
Смерть наступила внезапно. Его семейный врач рассказал, что мужчина уже много лет страдал от повышенного давления.
Covid-19 был констатирован у одного клиента и трех работников социального центра, все остальные клиенты и персонал здоровы.
Всего в Латвии на данный момент подтверждено 666 случаев заболевания коронавирусом.