Смерть велосипедистки возле Lidl. Что сделали за год магазин, Рижская дума и CSDD?
Foto: LETA

Активисты установили у магазина Lidl белый велосипед в память о погибшей велосипедистке – год назад на этом месте девушку сбил грузовой автомобиль, выезжавший с территории стройплощадки Lidl. В ответ на жест активистов Lidl заявил, что инвестировал в безопасность участка 20 тысяч евро. Delfi обсудил безопасность у въезда в Lidl с представителями магазина, Департамента сообщения Рижской думы и CSDD.

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20 тысяч евро для повышения безопасности

Ночью 16 декабря участники общества Pilsēta cilēkiem установили возле въезда в магазин Lidl на Бривибас Гатве 254 знак белого велосипеда. Знак предупреждает об опасности въезда — год назад, 3 декабря, на этом месте 24-летнюю велосипедистку сбил насмерть грузовой автомобиль. В Pilsēta cilvēkiem считают, что на благо безопасности незащищенных участников дорожного движения сделано недостаточно.

В ответ на действие активистов пресс-служба Lidl заявила, что компания инвестировала 20 тысяч евро, чтобы сделать инфраструктуру безопасной для велосипедистов.

Так, чтобы снизить скорость автомобилей, въезжающих со стороны Бривибас Гатве, компания установила "лежачего полицейского", а для лучшей видимости оборудовала зону въезда освещением и сферическим зеркалом. Также участок велодорожки возле магазина теперь окрашен в заметный красный цвет, а велодорожка и тротуар расположены на одном уровне с проезжей частью. Это указывает на то, что у автомобиля здесь нет преимущества.

В процессе Lidl учел рекомендации экспертов в дорожной безопасности и общества Pilsēta cilvēkiem, поэтому нельзя утверждать, что соответствующие меры не были приняты, заявили в пресс-службе компании. Предприятие также предложило Департаменту сообщения Рижской думы осуществить ряд других мер — с тех пор они обсуждаются, так как любые изменения общественной инфраструктуры должны быть одобрены в думе.

Представители Pilsēta cilvēkiem объяснили, что предприятие Lidl не проинформировало общество о вложениях, а активисты продолжают получать жалобы рижан на безопасность въезда. "Спасибо магазину Lidl за ответ и за информацию о сделанном", — сказал представитель Pilsēta Cilvēkiem Карлис Крекис.

Департамент сообщения Рижской думы не разрешил поставить столбики

Однако для обеспечения безопасности на этом участке недостаточно действий со стороны Lidl, отметили в организации. "Департамент сообщения отказался установить столбики, которые позволили бы сузить угол перекрестка, поэтому работы по улучшению инфраструктуры завершены неполноценно", — сообщила Pilsēta cilvēkiem на своей странице в Facebook.

По мнению активистов Pilsēta Cilvēkiem, сейчас главная проблема участка в том, что машины, выезжая из магазина, смотрят преимущественно на поток движения с левой стороны — и могут не заметить велосипедистов и пешеходов справа.

"Особо актуально это станет летом, когда пешеходов и велосипедистов здесь будет больше. Поэтому важно решить проблему заблаговременно, прежде чем произойдут другие несчастные случаи", — сказал Крекис, отметив, что проблема требует совместной работы Lidl с Департаментом сообщения Рижской думы.

CSDD проводил аудит безопасности после изменений Lidl — подтвердил и не дал дополнительный рекомендаций

В Департаменте сообщения Рижской думы объяснили, что аудит безопасности дорог проводит CSDD, и именно CSDD признала безопасным участок дороги на Бривибас гатве 254. Согласования с Рижской думой происходят только на этапе строительства, отметили в департаменте.

В ведомстве CSDD сообщили, что аудит безопасности дороги возле объекта нового продуктового магазина проводили дважды, в марте 2020 и в марте 2021 года.

Оба аудита заказывал магазин Lidl. Первый был необходим на стадии строительства, повторный аудит компания заказала, чтобы проверить изменения и получить рекомендации CSDD, объяснила представительница пресс-службы Lidl Зане Нельке. Она рассказала, что после повторного аудита в марте 2021 года CSDD приняла все изменения и не предложила никаких рекомендаций. Проводить третий аудит Lidl сейчас не планирует.

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