Смертность от Covid-19 снижается, реже болеют дети. Абсолютный лидер по заболеваемости — Елгава

За минувшую неделю заболеваемость Covid-19 возросла на 12,1%. Однако наблюдается тенденция уменьшения зарегистрированных случаев в школах (-9,6% за неделю), количество случаев инфицирования остальных жителей увеличилось на 15,1%. Смертей становится меньше — по сравнению с прошлой неделей на 12%. За сухими цифрами статистики — в среднем 10 скончавшихся от Covid-19 в день.

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С докладом об эпидемиологической ситуации в правительстве выступил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).

Данные о заболеваемости разных возрастных групп подтверждают то, что самые количество подтвержденных случаев среди детей и подростков 10-19 лет и детей до 9 лет стабилизировалось. Во всех остальных возрастных группах заболеваемость явно идет вверх — наиболее резко среди тех, кому 30-39 лет.

Больше половины заболевших Covid-19 — 57,3% — находятся в возрасте 20-59 лет. Менее 20 лет — почти трети болеющих (30,9%). И только 11,9% имевших статус инфицированных на минувшей неделе — старше 60 лет. Хорошая новость в том, что ровно год назад — в феврале 2021 года — 27,2% жителей были старше 60 лет.

Самый стремительный рост заболеваемости наблюдается сейчас в Курземе. Рост демонстрирует и Земгале: абсолютный лидер по числу инфицированных среди самоуправлений — город Елгава. На втором и третьем месте — Марупский и Кекавский края, однако, если брать в целом, то в пригородах Риги наблюдается спад заболеваемости. Ранее этот регион стабильно лидировал.

По положению дел на 14 февраля в больницах находились 645 пациентов с основным диагнозом Covid-19 и 577 пациентов с другим основным диагнозом, но тоже зараженных Covid-19. Все чаще причиной госпитализации становится не коронавирус, а иная причина: Covid-19 протекает не столь тяжело, хотя и может в целом вызывать обострение хронических болезней, или же выявляется при тестировании в больнице. Постепенно снижается количество тяжелых случаев коронавируса, немного идет вниз смертность (-12% за неделю). Эпидемиолог Центра

Болеют как привитые, так и не привитые жители. Однако среди тех, кто уже получил даже бустер, количество случаев на 100 тысяч таких же получивших бустер жителей ниже — 1841. Среди привившихся, но не уколовшихся бустерной дозой — 4 127. Среди невакцинированнх 4 275 случаев на 100 тысяч жителей.

Продолжает расти количество повторных случаев заболевания Covid-19: 10,1% среди всех подтвержденных случаев на прошлой неделе (неделей ранее — 9,3%).