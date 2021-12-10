Смертность от Covid-19 в Латвии в два раза выше, чем в Европе

В Латвии на прошлой неделе продолжало снижаться количество смертей с диагностированным Covid-19, однако по-прежнему в нашей стране такая смертность более чем в два превышает тот же показатель в Европейском союзе и Европейской экономической зоне

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Об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

За за предыдущие две недели — с 22 ноября по 5 декабря — уровень смертности при диагностированном Covid-19 в Латвии упал до 129,5 случаев на миллион населения. Латвия опустилась с 4-го на 6-е место по уровня смертности в ЕС и ЕЭЗ. Более высокие показатели смертности зарегистрированы в Венгрии, Болгарии, Хорватии, Словакии и Чехии.

Средний уровень смертности с диагнозом Covid-19 в ЕС и ЕЭЗ за этот период составил 55,9 случая на миллион населения.

Смертность от Covid-19 в соседней Эстонии за предыдущие две недели составила 59,4 случая на миллион населения/ Эстония занимает 12-е место среди стран ЕС и ЕЭЗ. В Литве показатель смертности — 44,7 случая на миллион населения. Сейчас страна занимает 16-е место среди стран ЕС и ЕЭЗ по уровню смертности от диагностированного Covid-19.

При этом вторую неделю подряд уровень заражения Covid-19 в Латвии ниже, чем в среднем по ЕС и ЕЭЗ.

В Латвии совокупная заболеваемость на 100 000 населения снизилась до 587,8 ​​случаев с 22 ноября по 5 декабря, в странах ЕС и ЕЭЗ она увеличилась в среднем до 797 случаев на 100 тысяч жителей.

Латвия находится на 18-20 месте среди 30 стран ЕС и ЕЭЗ по заболеваемости Covid-19.

В Литве уровень заболеваемости составляет 862,9 случаев на 100 000 жителей, в Эстонии — 565,1 случай на 100 000 жителей. Литва занимает 13-е место по заболеваемости в ЕС и ЕЭЗ, Эстония расположилась в группе стран на 17-21 местах.

Среди европейских стран самый высокий показатель за последние две недели зафиксирован в Словакии — 2274,1 случай на 100 000 населения. Свыше 2000 случаев на 100 000 жителей зафиксированы в Чехии и Бельгии.

Латвии удалось снизить количество случаев заболевания среди пожилых жителей. В минувшие две недели уровень инфицирования в возрастной группе 65 лет и старше составлял 360 случаев на 100 000 жителей. В ЕС и ЕЭЗ этот показатель составляет 423,9 случаев на 100 000 населения.