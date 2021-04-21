Смертность растет, Кариньш за "живые очереди", привиты более 10% населения. Главное о Covid-19 на 21 апреля

Прививку от Covid-19 получил каждый десятый житель Латвии. Премьер-минист Кришьянис Кариньш в процессе вакцинации хочет видеть "живую очередь" на повседневной основе. Минздрав попросит у правительства 2 млн евро на реабилитацию переболевших. Из-за коронавируса в Латвии продолжает расти смертность. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 21 апреля.

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Цифры. Во вторник, 6 апреля, в Латвии выявлены 759 новых случая Covid-19, 8 человек скончались. За сутки было сделано 19 150 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 112 983 человека.

В Литве за минувшие сутки подтверждено 1113 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек. В Эстонии за последние сутки заболели 472 человека, пять человек с коронавирусом скончались.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 143,8 млн человек во всем мире, свыше трех миллионов скончались.

Темпы вакцинации. По данным Национальной службы здравоохранения, на сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 получили уже 10,06% населения Латвии. Во вторник первую вакцину получили 4697 человек, вторую — 1531, а всего было привито 6 228 человек.

Новые поставки. До конца этого месяца Латвия планирует получить еще шесть поставок вакцин от Covid-19 от различных производителей. Ближайшая поставка — 12 000 доз вакцины Moderna — запланирована на 25 апреля.

Четверо из тысячи вакцинированных заявляют о побочных эффектах. С 28 декабря прошлого года, когда в Латвии началась вакцинация от Covid-19, до 18 апреля этого года Государственное агентство лекарств получило 919 сообщений о возможных побочных эффектах вакцины от Covid-19. За это время вакцинация была проведена 208 321 раз, включая введение как первой, так и второй дозы. Статистика показывает, что о возможных побочных эффектах сообщали в среднем около четырех из тысячи вакцинированных, получивших первую или вторую дозу вакцины.

Смертность продолжает расти. Смертность за первые 13 недель 2021 года в Латвии увеличилась на 28,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В период с 4 января по 4 апреля в стране зарегистрировано 9000 смертей, тогда как за тот же период 2020 года — 7003. Наибольшее количество смертей за первые 13 недель этого года зарегистрировано в Рижском регионе — 2713 (+27,1%) и Латгале — 1608 (+41,7%).

Кариньш поддерживает принцип "живой очереди". Элемент "живой очереди" в процессе вакцинации от Covid-19 необходимо ввести на повседневной основе. Такое мнение в эфире Латвийского радио выразил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Премьер считает, что "живая очередь" позволит избежать ситуации, когда на вакцинацию не являются люди из приоритетных групп и снизит беспокойство насчет скопления вакцин.

Минздрав попросит у правительства 2 млн евро. В конце мая Министерство здравоохранения планирует подать на рассмотрение правительства информационное сообщение с запросом 2 млн евро на реабилитацию переболевших Covid-19 жителей. В настоящее время Минздрав готовит два информационных отчета, которые содержат запросы дополнительного финансирования из бюджетной программы "Средства на непредвиденные обстоятельства".

Коронавирус может увеличить теневую экономику в Латвии. Пандемия Covid-19 и ответные меры несут в себе значительный потенциал для нового роста теневой экономики. Во время пандемии предпринимателей можно разделить на две категории: тех, кто не пострадал или легко адаптировался к кризису Covid-19 (например, ввели удаленную работу) и те, чей бизнес значительно сократился или вообще остановился.

В США привитым от коронавируса раздавали каннабис. За бесплатными самокрутками с каннабисом выстроились длинные очереди сделавших прививку от SARS-CoV-2. Для получения требовалось предъявить подтверждение вакцинации в бумажном или электронном виде. Акция в Манхэттене прошла вскоре после легализации каннабиса в штате Нью-Йорк.

История дня: какие осложнения может вызывать коронавирус. Пандемия продолжается, количество заболевших коронавирусом все еще высоко. А число тех, кто испытывают трудности после того, как переболели, еще выше. Причем среди осложнений "ковида" есть не только кашель и одышка...