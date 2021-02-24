PantherMedia/Scanpix
Foto: PantherMedia/Scanpix

За первые пять недель этого года, то есть с 4 января по 7 февраля, в Латвии умерло 3972 человека. Это на 43,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 2773 умерших.

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По данным Статистического управления, больше всего умерших зарегистрировано в первую неделю года, с 4 по 10 января — 836 человек. Меньше всего — в пятую неделю, с 1 по 7 февраля — 755 человек. Однако и это на 38,8% больше, чем в пятую неделю 2020 года, когда было зарегистрировано 544 умерших.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в первые пять недель года умерло 659 человек с подтвержденным коронавирусом. Это 16,6% от общего числа умерших. В первую неделю их удельный вес составляет 20,2%, во вторую — 15,8%, в третью — 16,9%, в четвертую 10,8%, в пятую — 19,1%.

Среди умерших за этот период — 2113 женщины и 1859 мужчин. 87,6% или 3480 умерших были старше 60 лет — это соотношение сильно не изменилось, в аналогичный период прошлого года пожилыми были 85,6% умерших. 250 умерших были в возрасте от 60 до 64 лет, их на 23,2% больше, чем год назад. В группе от 65 до 69 лет умерло 362 человека — на 40,3% больше, чем год назад, в группе от 70 до 74 лет — 410 человек, на 58,9%, чем год назад, в группе от 75 до 79 лет — 557 человек, на 47,4% больше, в группе от 80 до 84 лет — 763 человека, на 68,1% больше, в возрасте от 85 до 89 лет — 604 человека, на 37,6% больше, а в возрасте старше 90 лет — 534 человека, на 38,7% больше, чем годом ранее.

В Рижском регионе умерло 1203 человека, что на 44,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года, в Латгальском — 732 человека, на 59,8% больше, в Пририжье — 626 человек, на 33,5% больше, в Земгальском регионе — 518 умерших, на 47,6% больше, в Курземском — 475 человек, на 27% больше, а в Видземском — 406 умерших, что на 45,5% больше, чем год назад.

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