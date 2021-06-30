Количество смертей в Латвии за первые двадцать три недели этого года увеличилось на 20,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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За первые двадцать три недели 2021 года, то есть в период с 4 января по 13 июня, в Латвии умерло 14 948 человек, в то время как за первые двадцать три недели прошлого года в Латвии умерло 12 442 человека. При этом за первые двадцать три недели 2019 года в Латвии умерло 12 955 жителей страны, а за соответствующий период 2018 года — 13 655 человек.

По данным ЦСУ, наибольшее количество смертей пришлось на первую неделю этого года, то есть с 4 по 10 января — 836, а наименьшее количество смертей было на четырнадцатой неделе, то есть с 5 до 11 апреля — 547. На двадцать третьей неделе этого года в Латвии умерло 634 человека, что на 25,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года, когда в Латвии умерло 505 человек.

В то же время, согласно данным, опубликованным Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), за первые двадцать три недели этого года было зарегистрировано 1776 смертей с диагнозом "Covid-19", таким образом, доля смертей с диагнозом "Covid-19" за двадцать три недели составила в этом году 11,9%.

За первые двадцать три недели 2021 года умерло 7932 женщины, что на 18,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года, и 7016 мужчин, что больше на 21,6%.

Из числа умерших в этом году за двадцать три недели 85,8% или 12 825 смертей пришлись на людей старше 60 лет, в то время как в прошлом году за соответствующий период среди людей старше 60 лет было 85,6% смертей — 10 648 человек.

В том числе в этом году 1088 умерших были в возрасте от 60 до 64 лет, что на 22,2% больше, чем за соответствующий период годом ранее, 1352 человека — в возрасте от 65 до 69 лет, что на 18,8%, 1565 человек — от 70 до 74 лет, что на 26% больше, 1949 человек — от 75 до 79 лет, что на 15,2%, 2683 человека — от 80 до 84 лет, что на 27,2%, 2250 человек — от 85 до 89 лет, что на 18,3% больше, а 1938 умерших были в возрасте 90 и более лет, что является ростом на 15,8%.

Данные также показывают, что наибольшее количество смертей за двадцать три недели в этом году было в Рижском регионе — 4556, что на 16,3% больше, чем годом ранее, за ним следует Латгальский регион, где умерли 2682 человека, что на 28,6% больше.

В то же время в Рижском регионе умерло 2342 человека, что больше на 17,7%, в Курземском регионе — 1860 человек, что больше на 13,1%, в Земгальском регионе — 1844 человека, что больше на 21,3%, а в Видземском регионе- 1588, что больше на 23,7%.