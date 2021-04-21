Смертность за первые 12 недель года в Латвии выросла на 28,5%

Смертность за первые 13 недель 2021 года в Латвии увеличилась на 28,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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В период с 4 января по 4 апреля в стране зарегистрировано 9000 смертей, тогда как за тот же период 2020 года — 7003.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за первые 13 недель этого года у 1251 умершего был диагностирован Covid-19. Таким образом, доля смертей с диагнозом Covid-19 за первые 13 недель года составила 13,9%. В первую неделю года она составляла 20,2%, во вторую — 15,8%, в третью — 16,9%, в четвертую — 10,8%, в пятую — 19,1%, в шестую — 16,1%, в седьмую — 13,4%, в восьмую — 11,5%, в девятую — 13%, в десятую — 11,9%, в 11-ю неделю — 9,5%, в 12-ю — 9%, в 13-ю — 8,9%.

В этот период умерли 4786 женщин, что на 25,9% больше, чем за тот же период прошлого года, и 4214 мужчин, что на 31,6% больше.

86,6% или 7790 умерших составили люди старше 60 лет, в то время как за тот же период прошлого года умерло 6034 человека этого возраста (86,2%).

Наибольшее количество смертей за первые 13 недель этого года зарегистрировано в Рижском регионе — 2713 (+27,1%) и Латгале — 1608 (+41,7%).