Смертность за первые девять недель года в Латвии выросла на 34,8%

Смертность за первые девять недель 2021 года в Латвии увеличилась на 34,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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В период с 4 января по 7 марта в стране зарегистрирована 6601 смерть, тогда как за тот же период 2020 года — 4896.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за первые девять недель этого года у 1015 умерших был диагностирован "Covid-19". Таким образом, доля смертей с диагнозом "Covid-19" за первые девять недель года составила 15,4%.

В этот период умерло 3505 женщин, что на 33% больше, чем за тот же период прошлого года, и 3096 мужчин, что на 36,9% больше.

87,3% или 5761 умерших составили люди старше 60 лет, в то время как за тот же период прошлого года — 86% или 4210.

Наибольшее количество смертей за первые восемь недель этого года было зарегистрировано в Рижском регионе — 1935 (+28,5%) и Латгале — 1197 (+49,6%).