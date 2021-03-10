Смертность за первые семь недель года в Латвии выросла на 39,2%
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Смертность за первые семь недель 2021 года в Латвии увеличилась на 39,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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В период с 4 января по 21 февраля в стране зарегистрировано 5347 смертей, тогда как за тот же период 2020 года — 3841.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за первые семь недель этого года у 862 умерших был диагностирован Covid-19. Таким образом, доля смертей с диагнозом Covid-19 за первые семь недель года составила 16,1%.

В этот период умерло 2812 женщин, что на 36,8% больше, чем за тот же период прошлого года, и 2535 мужчин, что на 41,9% больше.

87,2% или 4662 умерших составили люди старше 60 лет, в то время как за тот же период прошлого года — 86,2% или 3313.

В первые семь недель этого года умерло 345 человек в возрасте от 60 до 64 лет (+25,5%), 492 — в возрасте от 65 до 69 лет (+30,9%), 560 — в возрасте от 70 до 74 лет (+54,3%), 737 — в возрасте от 75 до 79 лет (+41,5%), 1013 — в возрасте от 80 до 84 лет (+59,3%), 809 — в возрасте от 85 до 89 лет (+32,8%) и 706 человек в возрасте 90 лет и старше (+32,5%).

Наибольшее количество смертей за первые семь недель этого года было зарегистрировано в Рижском регионе — 1590 (+34,9%) и Латгале — 979 (+56,4%).

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Центр профилактики и контроля заболеваний
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