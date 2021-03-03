Смертность за первые шесть недель 2021 года в Латвии увеличилась на 41,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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За первые шесть недель 2021 года, то есть в период с 4 января по 14 февраля, в Латвии зарегистрировано 4668 смертей, а за первые шесть недель 2020 года было зарегистрировано 3300 смертей.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за первые шесть недель этого года у 771 умершего был диагностирован Covid-19. Таким образом, доля смертей с диагнозом Covid-19 за первые шесть недель этого года составила 16,5%. В том числе в течение первой недели года эта доля составила 20,2%, второй недели — 15,8%, третьей недели — 16,9%, четвертой недели — 10,8%, пятой недели — 19,1%, а в течение шестой недели — 16,1%.

За первые шесть недель 2021 года умерло 2214 женщин, что на 42,3% больше, чем за тот же период прошлого года, и 2454 мужчины, что на 40,7% больше.

Из смертей, зарегистрированных в первые шесть недель этого года, 87,4% или 4078 пришлись на людей старше 60 лет, в то время как в прошлом году 86% или 2838 умерших за аналогичный период были старше 60 лет.

В первые шесть недель этого года умерло 296 человек в возрасте от 60 до 64 лет (+23,8%), 425 — в возрасте от 65 до 69 лет (+33,6%), 487 — в возрасте от 70 до 74 лет (+56,1%), 646 — в возрасте от 75 до 79 лет (+44,2%), 887 — в возрасте от 80 до 84 лет (+64,9%), 712 — в возрасте от 85 до 89 лет (+35,9%) и 625 человек в возрасте 90 лет и старше (+36,2%).

Наибольшее количество смертей за первые шесть недель этого года было зарегистрировано в Рижском регионе — 1426 (+41,6%) и Латгале — 849 (+55,5%).