СМИ: Алдис Гобземс покинул Латвию с детьми и отправился в город с дешевыми круассанами
Foto: DELFI

Прошлым вечером один из самых скандальных и громких депутатов Сейма, основатель партии "Каждому и каждой" Алдис Гобземс удалил из соцсетей свои посты за много лет и с семьей покинул Латвию, сообщив, что не видит в этой стране будущего для своих детей, сообщает Latvijas Avíze. Впрочем, скандальный политик все же оставил надежду на свое возвращение.

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На сегодня в его профиле Facebook лишь такие строки: "Жизнь не состоит только из соцсетей. На самом деле жизнь из них вообще не состоит. Живите! Дышите полной грудью! По-настоящему! Сейчас! Несмотря ни на что! Любите! Поцелуйте! Обнимите! Полюбите! Положите телефон и живите!.. Жизнь вне социальных сетей! Реальная жизнь во много раз лучше! Переживите это! " — Это размещено, например, в его социальном профиле.


Через несколько часов, как пишет LA, политик пояснил свой пост — сообщил, что с детьми покинул Латвию и уехал жить за границу.

Он написал: "Привет. Обо всем по порядку.

Во-первых. Почему исчез контент из моих социальных сетей? Есть довоенная жизнь, которой уже нет. Есть сегодня, другая реальность. Я не живу прошлым. Весь контент прошлого в социальных сетях бессмысленнен. Поэтому он был удален. Там другая ситуация, другая жизнь. Картинки местами не изменились, потому что фейсбук не позволяет этого сделать из-за очередного бана. Меня забанили, потому что написал о том, как полиция меня оштрафовала. Так банально просто. Как я вчера писал, жизнь не начинается и не заканчивается в социальных сетях.

Во-вторых. Все дли у тебя в порядке? да. Я в компании тех, кто любит меня. Очень хорошая опора. Рекомендую это другим. Небольшое примечание. Недавно произошло неадекватное нападение на мое жилье, моим детям угрожали. Поскольку латвийская полиция тоже меня преследовала, а не охраняла, мне пришлось действовать самому и защищать своих детей. Они не в Латвии и не вернутся туда в ближайшие полгода. Если вживутся, то останутся за границей насовсем. Если существующая власть останется, то будущего для своих детей в Латвии я не вижу. Хотя из-за образования и грядущей бедности в Латвии. Разумно подготовиться вовремя. Вернуться всегда можно.

В-третьих. Я получил неадекватные и крайне грубые сообщения от одного из ведущих врачей NMPD, хотя объем и неадекватность полученной грубости указывает на серьезные проблемы с психическим здоровьем. Такие проблемы с психическим здоровьем широко распространены. Люди не справляются с собой, своими фобиями. И направляют их на других. Через некоторое время многим будет за это стыдно. Я не хочу участвовать в этом мире ненависти. Это не мое.

В-четвертых. Понятно, что Юрашс в Украине занимается пиаром и всем прочим, кроме того, чтобы воевать. Понятно, что мне до сих пор кажется аморальным хвастаться тем, как все помогают. Аморально делать себе пиар, чем сейчас занимается большинство их благодетелей. Благотворительность — это не громкая кампания, чтобы распушить перья.

В-пятых. На выборах в Сейм, если таковые состоятся, есть только два сценария. Первая — это победа тех, кто сейчас у власти, потому что у народа память как у золотой рыбки и достаточно болтовни о войне или селфи на фоне флага. А другой — побеждает оппозиция, если сумеет умерить эго и взаимные обиды, отряхнуться и объединиться, чтобы выдвинуть одного общего лидера.

Если этого не произойдет, то победят те, кто воровал последние 20 лет и последние два в особенности, и оппозиция как таковая в Латвии перестанет существовать.

Дальше остаются менеджерчики из Уилмингтона с двойным гражданством, задача которых — сбить страну с толку.

В-шестых. Моей организации удалось не допустить разногласий, но и в ней есть люди, которые готовы меня бросить. Я знаю этих людей, но пока позволяю им выступать. Моя задача будет расставить все по своим местам, когда надо будет.

В-седьмых. По идее, Латвия должна процветать, потому что устранено последнее препятствие на пути к процветанию Латвии — меня нет в стране, я исключен из Сейма, я не паразитировал за счет налогоплательщиков, жизнь должна была пойти в гору. Но, похоже, не идет.

Я буду баллотироваться на выборах и буду в стране, если выяснится, что мое отсутствие на самом деле делает страну беднее и безнадежнее. В данный момент я просто как умный человек увожу своих детей из страны, где подвергаюсь настоящим нападкам на почве ненависти. Устрою их в школу и вернусь.

В-восьмых. Могу порекомендовать очень хорошую няню для детей, если это актуально для кого-то в Латвии. Отдам только в благополучную и порядочную семью. Также, в принципе, могу предложить арендовать или купить мой дом в Балтэзерсе. Это идеальное место для жизни. Мне есть где жить, но так как в этом месте произошел акт ненависти, мои дети там больше не будут жить, я не могу себе позволить, чтобы какой-то Фурманис в очередном затмении разума или властолюбивый кретин наносит психотравму моему отпрыску. По крайней мере, пока психопатия в Латвии не прекратится, разумно не участвовать в этом психическом слабоумии.

И наконец. Верю ли я, что латвийское общество может быть единым? Я сомневаюсь. Но я попробую еще раз в последний раз.

Постскриптум. Быть государственным деятелем — не значит кого-то развлекать и бояться быть собой.

Если я вам не нужен таким, какой я есть, у вас есть Кариньш, Левитс, Пабрикс и Ринкевич, Павлютс или Борданс. Выбирайте и перестаньте ждать, что кто-то пообещает вам больше или кто-то сделает более выразительное фото на фоне флага".

Позже в Твиттере журналистка Инга Спринге уточнила: "Правильно ли я понимаю, что Алдис Гобземс, величайший патриот и защитник населения, почувствовав военную угрозу, попросту тикает?" На что Гобземс ответил: "Нет, мне просто нравится жить без коррумпированных проституток, которых интересуют мои Армани. А если серьезно, то я не люблю нападок на своих детей и интересуюсь их будущим, не беспокоясь о том, что подумает или скажет Инга."


Еще позже Алдис Гобземс сделал отдельный пост на фейсбуке на русском языке: "Сегодня суббота. Я в городе с населением 700 тысяч человек, но улицы переполнены, жизнь бурлит, кафе заполнены, круассаны дешевые. Между тем центр Риги словно сметенный после ядерной войны, пустой, грязный и в ямах. Возникает вопрос, а почему нам как обществу достаточно помахать флажком нацепив тесёмку и продолжать жить в зажопинске? Разве вы не видите, что план внедренных менеджеров состоит в том, чтобы обрушить страну и освободить её от людей? Действительно не хотите изменить это? Достаточно ли тесёмок, лаптей, слабого образования и столицы, похожей на помойку?

Вам действительно нравится так жить? Никак не хотите собраться и открыть глаза, что почти везде, куда бы вы не подались, люди живут богаче и качественнее? Но вырваться из этого и изменить все можно, только начав действовать по-другому".

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