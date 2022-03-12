СМИ: Алдис Гобземс покинул Латвию с детьми и отправился в город с дешевыми круассанами

Прошлым вечером один из самых скандальных и громких депутатов Сейма, основатель партии "Каждому и каждой" Алдис Гобземс удалил из соцсетей свои посты за много лет и с семьей покинул Латвию, сообщив, что не видит в этой стране будущего для своих детей, сообщает Latvijas Avíze. Впрочем, скандальный политик все же оставил надежду на свое возвращение.

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На сегодня в его профиле Facebook лишь такие строки: "Жизнь не состоит только из соцсетей. На самом деле жизнь из них вообще не состоит. Живите! Дышите полной грудью! По-настоящему! Сейчас! Несмотря ни на что! Любите! Поцелуйте! Обнимите! Полюбите! Положите телефон и живите!.. Жизнь вне социальных сетей! Реальная жизнь во много раз лучше! Переживите это! " — Это размещено, например, в его социальном профиле.

Īstā dzīve ir ārpus soctīkliem! pic.twitter.com/dfOzU1DBZW — Aldis Gobzems (@AldisGobzems) March 10, 2022



Через несколько часов, как пишет LA, политик пояснил свой пост — сообщил, что с детьми покинул Латвию и уехал жить за границу.

Он написал: "Привет. Обо всем по порядку.

Во-первых. Почему исчез контент из моих социальных сетей? Есть довоенная жизнь, которой уже нет. Есть сегодня, другая реальность. Я не живу прошлым. Весь контент прошлого в социальных сетях бессмысленнен. Поэтому он был удален. Там другая ситуация, другая жизнь. Картинки местами не изменились, потому что фейсбук не позволяет этого сделать из-за очередного бана. Меня забанили, потому что написал о том, как полиция меня оштрафовала. Так банально просто. Как я вчера писал, жизнь не начинается и не заканчивается в социальных сетях.

Во-вторых. Все дли у тебя в порядке? да. Я в компании тех, кто любит меня. Очень хорошая опора. Рекомендую это другим. Небольшое примечание. Недавно произошло неадекватное нападение на мое жилье, моим детям угрожали. Поскольку латвийская полиция тоже меня преследовала, а не охраняла, мне пришлось действовать самому и защищать своих детей. Они не в Латвии и не вернутся туда в ближайшие полгода. Если вживутся, то останутся за границей насовсем. Если существующая власть останется, то будущего для своих детей в Латвии я не вижу. Хотя из-за образования и грядущей бедности в Латвии. Разумно подготовиться вовремя. Вернуться всегда можно.

В-третьих. Я получил неадекватные и крайне грубые сообщения от одного из ведущих врачей NMPD, хотя объем и неадекватность полученной грубости указывает на серьезные проблемы с психическим здоровьем. Такие проблемы с психическим здоровьем широко распространены. Люди не справляются с собой, своими фобиями. И направляют их на других. Через некоторое время многим будет за это стыдно. Я не хочу участвовать в этом мире ненависти. Это не мое.

В-четвертых. Понятно, что Юрашс в Украине занимается пиаром и всем прочим, кроме того, чтобы воевать. Понятно, что мне до сих пор кажется аморальным хвастаться тем, как все помогают. Аморально делать себе пиар, чем сейчас занимается большинство их благодетелей. Благотворительность — это не громкая кампания, чтобы распушить перья.

В-пятых. На выборах в Сейм, если таковые состоятся, есть только два сценария. Первая — это победа тех, кто сейчас у власти, потому что у народа память как у золотой рыбки и достаточно болтовни о войне или селфи на фоне флага. А другой — побеждает оппозиция, если сумеет умерить эго и взаимные обиды, отряхнуться и объединиться, чтобы выдвинуть одного общего лидера.

Если этого не произойдет, то победят те, кто воровал последние 20 лет и последние два в особенности, и оппозиция как таковая в Латвии перестанет существовать.

Дальше остаются менеджерчики из Уилмингтона с двойным гражданством, задача которых — сбить страну с толку.

В-шестых. Моей организации удалось не допустить разногласий, но и в ней есть люди, которые готовы меня бросить. Я знаю этих людей, но пока позволяю им выступать. Моя задача будет расставить все по своим местам, когда надо будет.

В-седьмых. По идее, Латвия должна процветать, потому что устранено последнее препятствие на пути к процветанию Латвии — меня нет в стране, я исключен из Сейма, я не паразитировал за счет налогоплательщиков, жизнь должна была пойти в гору. Но, похоже, не идет.

Я буду баллотироваться на выборах и буду в стране, если выяснится, что мое отсутствие на самом деле делает страну беднее и безнадежнее. В данный момент я просто как умный человек увожу своих детей из страны, где подвергаюсь настоящим нападкам на почве ненависти. Устрою их в школу и вернусь.

В-восьмых. Могу порекомендовать очень хорошую няню для детей, если это актуально для кого-то в Латвии. Отдам только в благополучную и порядочную семью. Также, в принципе, могу предложить арендовать или купить мой дом в Балтэзерсе. Это идеальное место для жизни. Мне есть где жить, но так как в этом месте произошел акт ненависти, мои дети там больше не будут жить, я не могу себе позволить, чтобы какой-то Фурманис в очередном затмении разума или властолюбивый кретин наносит психотравму моему отпрыску. По крайней мере, пока психопатия в Латвии не прекратится, разумно не участвовать в этом психическом слабоумии.

И наконец. Верю ли я, что латвийское общество может быть единым? Я сомневаюсь. Но я попробую еще раз в последний раз.

Постскриптум. Быть государственным деятелем — не значит кого-то развлекать и бояться быть собой.

Если я вам не нужен таким, какой я есть, у вас есть Кариньш, Левитс, Пабрикс и Ринкевич, Павлютс или Борданс. Выбирайте и перестаньте ждать, что кто-то пообещает вам больше или кто-то сделает более выразительное фото на фоне флага".

Позже в Твиттере журналистка Инга Спринге уточнила: "Правильно ли я понимаю, что Алдис Гобземс, величайший патриот и защитник населения, почувствовав военную угрозу, попросту тикает?" На что Гобземс ответил: "Нет, мне просто нравится жить без коррумпированных проституток, которых интересуют мои Армани. А если серьезно, то я не люблю нападок на своих детей и интересуюсь их будущим, не беспокоясь о том, что подумает или скажет Инга."

Nē, man vienkārši patīk dzīvot bez korumpētām prostitūtām, kurām interesē manas Armani apenes. Bet, ja nopietni, tad man nepatīk uzbrukumi maniem bērniem un interesē viņu nākotne, nevis uztrauc, ko pērkamā Inga padomās vai pateiks. https://t.co/ZMgH9DbAGM — Aldis Gobzems (@AldisGobzems) March 12, 2022



Еще позже Алдис Гобземс сделал отдельный пост на фейсбуке на русском языке: "Сегодня суббота. Я в городе с населением 700 тысяч человек, но улицы переполнены, жизнь бурлит, кафе заполнены, круассаны дешевые. Между тем центр Риги словно сметенный после ядерной войны, пустой, грязный и в ямах. Возникает вопрос, а почему нам как обществу достаточно помахать флажком нацепив тесёмку и продолжать жить в зажопинске? Разве вы не видите, что план внедренных менеджеров состоит в том, чтобы обрушить страну и освободить её от людей? Действительно не хотите изменить это? Достаточно ли тесёмок, лаптей, слабого образования и столицы, похожей на помойку?

Вам действительно нравится так жить? Никак не хотите собраться и открыть глаза, что почти везде, куда бы вы не подались, люди живут богаче и качественнее? Но вырваться из этого и изменить все можно, только начав действовать по-другому".