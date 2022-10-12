СМИ: болеть раком в Латвии очень дорого; государственная помощь — миф

Пришлось ждать четыре месяца, чтобы пройти МРТ, и еще два с половиной месяца после получения результата, чтобы попасть на прием к онкологу, рассказал один из онкологических пациентов изданию Neatkarīgā.

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Чтобы сделать УЗИ груди, пришлось ждать три месяца, да и то удалось записаться только платно и только после обзвона четырех разных медицинских учреждений, описывает ситуацию еще одна пациентка.

Чтобы не ждать в очереди на получение финансируемых государством услуг, онкологические больные все чаще вынуждены платить за обследование и лечение сами, что является для них тяжелым финансовым бременем.

"Онкологические больные после лечения часто живут как на пороховой бочке, потому что болезнь может вернуться. Теперь к этим опасениям добавились новые: хотя основные расходы на лечение в Латвии покрывает государство, наш опрос показал, что в последние месяцы были случаи, когда онкологические больные не могли вовремя пройти финансируемые государством обследования. В июле у человека возникают подозрения, что рак вернулся, но попасть на прием к врачу он может только в декабре. Это недопустимо, так как каждый день промедления может ухудшить прогноз лечения и является угрозой для жизни", — говорит Гунита Берке, председатель правления организации Dzīvības koks.

"Это миф, что лечение рака покрывается государством и является бесплатным для пациента. На самом деле болеть раком в Латвии очень дорого", — говорит Илва Лиллмаа, у которой год назад было диагностировано онкологическое заболевание.

По ее словам, обычно финансисты рекомендуют откладывать финансовую "подушку безопасности" в размере трех месячных зарплат. В случае рака эта "подушка" должна быть как минимум равна годовому доходу.

Данные Центра профилактики и контроля заболеваний показывают, что более чем у 11 000 человек в Латвии ежегодно впервые диагностируют злокачественную опухоль, около 6 000 человек умирают от рака, а уровень смертности от рака в нашей стране является одним из самых высоких в Европейском союзе. К сожалению, в Латвии до сих пор не работает новый раковый регистр, поэтому доступны данные только за период до 2017 года.

С 2010 по 2017 год количество впервые диагностированных случаев рака в Латвии увеличилось на 13%, что можно объяснить как старением населения, так и улучшением и доступностью диагностики. Пятью наиболее распространенными видами рака в Латвии являются рак кожи, простаты, молочной железы, рак бронхов и легких, а также рак кишечника.

Онколог, химиотерапевт Рижской Восточной больницы Ивета Кудаба согласна с тем, что возможности лечения рака за последние годы улучшились, однако в Латвии по-прежнему выделяется непростительно малое и бюрократически "ограниченное" финансирование на целевую терапию — эффективные и инновационные лекарства, которые необходимы для конкретного пациента и определенного типа рака, чтобы эти пациенты жили дольше и качественнее.