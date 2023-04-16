СМИ: четыре края недовольны невозможностью подать заявки на часть еврофондов

Четыре латвийских самоуправления (Тукумский, Огрский, Лимбажский и Саулкрастский края), которые в 2021 году изменили свою принадлежность к регионам планирования, чтобы больше не быть связанными с Рижским регионом и получить больше поддержки из фондов ЕС, не могут подать заявку на часть финансирования ЕС, поскольку территориальные изменения еще не вступили в силу.

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Как сообщает программа TV3 Nekā personīga, в Латвии создано пять регионов планирования, в которые самоуправления объединяются для координации сотрудничества и развития, а также для распределения средств Евросоюза.

Одновременно с административно-территориальной реформой, которая прошла около двух лет назад, от Рижского региона отделились четыре края. Тукумский край присоединился к Курземскому региону планирования, а Огрский, Лимбажский и Саулкрастский края - к Видземскому региону. Четыре края решили внести такие изменения, потому что появились новости о том, что в Рижский регион будет поступать меньше средств ЕС.

Хотя теоретически изменения были внесены почти два года назад, они до сих пор не согласованы с Еврокомиссией и не вступили в силу. Поэтому эти 4 самоуправления не могут подать заявки на миллионы из еврофондов, которые доступны только самоуправлениям за пределами Рижского региона.

Согласно плану, первоначально предлагалось, что регионы в Латгале и Видземе получат из еврофондов 180 млн евро на сокращение использования ископаемого топлива. Позже государство добилось того, чтобы вся страна, за исключением Рижского региона, могла претендовать на деньги из ЕС.

По мере приближения подачи проектов выяснилось, что те 4 края, которые вышли из Рижского региона и присоединились к другим, не могут претендовать на получение денег. Тукумский край не может также претендовать и на так называемое трансграничное проектное финансирование, где, по подсчетам мэра, можно было бы получить еще около 3 млн евро.

"Для нас жизненно необходимо, чтобы мы могли подать заявку на получение денег, потому что у нас большая территория, четыре города, 16 волостей", — отметил председатель Огрской краевой думы Эгилс Хелманис.

"Все самоуправления подготовили проекты и идеи, которые были обещаны предпринимателям, но они откладываются из года в год. Надо найти способ реализовать эти проекты. При этом мы не хотим затягивать получение средств ЕС для всей Латвии путем повторного согласования чего-либо", — добавил председатель Саулкрастской краевой думы Нормундс Лицис.

Четыре края свою критику адресуют в адрес Министерства охраны окружающей среды и Региональное развитие (VARAM).

"План был утвержден в конце прошлого года, он утвержден в границах статистического района, который действовал на момент утверждения плана и действует на сегодняшний день. Новые границы вступают в силу с 1 января 2024 года. Именно поэтому ситуация такова, что у этих четырех самоуправлений нет возможности подать заявку на финансирование, предусмотренное в рамках этого плана", — пояснил заместитель госсекретаря VARAM по инструментам развития Сандис Цакулс.

В понимании ЕС эти четыре самоуправления по-прежнему находятся в Рижском регионе планирования.

План реорганизации регионов Латвии был одобрен правительством и представлен в Еврокомиссию через год после территориальной реформы и изменения планировочных регионов. Однако в Европе региональная карта обновляется лишь раз в три года. Если Латвия хотела раздать деньги по новой карте, то это нужно было специально согласовывать с ЕС.

В конце 2021 года Латвия получила приглашение от ЕС внести изменения в региональное распределение. В начале 2022 года Центральное статистическое управление направило в ЕС необходимую информацию о том, что создано новое положение с новыми регионами, при этом новая карта будет актуальна только с начала 2024 года.

В настоящее время VARAM не рассматривает возможность попытки добиться пересмотра региональных границ, так как это будет означать пересмотр всего плана распределения еврофинансирования, для изучения которого может потребоваться время. Разработка и согласование плана изначально заняли 2,5 года.

ЕК советует сейчас ничего не менять, а начать реализовывать проекты для тех краев, кто готов, иначе есть риск, что деньги останутся неиспользованными. VARAM рекомендует Огрскому, Тукумскому, Лимбажскому и Саулкрастскому краям подать заявку на другие фонды, которые поддерживают инвестиции в инфраструктуру.

Для разрешения ситуации внесены предложения Союзу самоуправлений Латвии. Они предусматривают расширение территории поддержки фонда. VARAM считает, что это невозможно, так как противоречит плану, утвержденному ЕК.

При этом министерство отрицает, что допустило ошибку и забыло согласовать изменения территорий — с самого начала было ясно, что изменения карты будут касаться будущих, а не текущих фондов.