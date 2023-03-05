СМИ: дома культуры не используют проекторы, за которые государство заплатило 919 тысяч евро

В целях популяризации латвийского кино за пределами Риги государство закупило для нескольких домов культуры в регионах 24 проектора (стоимость каждого - около 50 000 евро). Однако в этих домах культуры проекторами не пользуются, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

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В 2016 году правительство Мариса Кучинскиса поддержало проект Министерства культуры во главе с Даце Мелбарде по обновлению различных видов культурного наследия — реставрации фильмов, оцифровывания музейных коллекций, а такжу закупку видеооборудования, чтобы передать ее культурным центрам в регионах.

Предполагалось, что с помощью новых проекторов местные жители будут смотреть на больших киноэкранах новейшие латвийские фильмы и следить в прямом эфире за Вселатвийским Праздником песни и танца в 2018 году (в тот год праздник отмечал столетний юбилей).

Прожекторы предназначались для 29 городов — Айзкраукле, Алуксне, Балви, Бауски, Цесиса, Добеле, Гулбене, Краславы, Кулдиги, Лимбажи, Ливаны, Лудзы, Мадоны, Огре, Прейли, Салдуса, Сигулды, Смилтене, Талси, Тукумса, Валки, Даугавпилса, Елгавы, Екабпилса, Юрмалы, Лиепаи, Резекне, Валмиеры и Вентспилса. По сути, для всех более-менее крупных городов за исключением Риги.

Как поясняется в программе, проекторы были куплены в спешке, так как до праздника Песни оставалось несколько месяцев. За покупку отвечал Центр культурных информационных систем.

Первый тендер состоялся в феврале 2018 года, но его результаты оспорили и начались переговоры. В итоге из двух претендентов выбрали компанию Hannu Pro. Было приобретено 24 проектора на общую сумму 919 405 евро. При этом некоторые муниципалитеты отказались от проекторов.

В 2018 году Даугавпилсский центр латышской культуры показал с помощью проектора Праздник песни, а позже там демонстрировались фильмы и оперы. Для того, чтобы иметь возможность правильно установить оборудование, проецирующее изображение на экран с обратной стороны, культурный центр провел ремонт в подсобном помещении и купил небольшой экран за 10 000 евро, который перед показом кино необходимо каждый раз собирать, а затем разбирать.

Регина Османе, директор Даугавпилсского центра латышской культуры, призналась, что проектор в настоящее время не работает и не показывает кино, так как из-за специфики оборудования он должен быть все время подключен к сети. В противном случае настройки, внесенные в него установщиками оборудования, будут утеряны. В Даугавпилсе проектор отключили во время пандемии Covid-19.

Заместитель руководителя Прейльского культурного центра Сильвия Куртиня рассказала программе, что здание находится на ремонте с мая 2022 года, но до пандемии коронавируса проектор использовался лишь эпизодически. Чтобы не сломать проектор, фильмы в Прейльском ДК показывали также по более дешевому проектору, который купили своим силами. Теперь проектор хранится на складе до окончания ремонта.

В Ливанском доме культуры, где общая сумма закупленного оборудования превышает 47 000 евро, нет большого экрана для показа фильмов. Звуковое оборудование, подходящее для кинотеатра, там также отсутствует.

Как пояснила директор Центра культуры Ливанского края Саните Пинупе, проектор включали всего несколько раз, чтобы создать световые эффекты для танцоров на сцене. По информации властей Ливанского края, денег на новый и дорогой экран сейчас нет и, скорее всего, не будет.

В Резекне дом культуры расположен рядом с посольством Латгалии Gors, где есть как современные кинопроекторы, так и зал, подходящий для просмотра фильмов, а также звуковое оборудование. Проектор стоимостью почти 50 000 евро был передан для ДК в 2018 году, но так и не использовался.

В Резекне тоже нет денег на экран для проецирования изображения с задней части сцены. Такая же ситуация и в Даугавпилсе.

Исполнитель проекта - Центр культурных информационных систем - пояснил, что его задача состоялся в предоставлении современных проекторов, но забота о возможности просмотра фильмов в регионах не входит в его обязанности.

Поскольку проекторы были куплены на деньги Евросоюза, необходимо соблюдать ряд правил, прописанных в договорах. В том числе правило, что оборудование можно использовать только в том помещении, на которое был заключен договор в 2018 году. И проекторы нельзя отдавать в любые другие учреждения или самоуправления.

Телефонный опрос, проведенный осенью 2022 года Центром культурных информационных систем, показал, что все проекторы требуют обслуживания и обновления системного программного обеспечения.

Регулярно проекторы используют в восьми городах, включая Ливаны. Из девяти городов сведений пока не предоставили.

Оператор и режиссер Иварс Звиедрис вместе с коллегами посетил все региональные дома культуры, получившие дорогостоящее оборудование для показа фильмов. Был сделан вывод, что во многих местах, например, в Ливанах и Резекне, есть проекторы, но нет подходящих экранов. Также в регионах не хватает технически образованных людей, которые могли бы показывать кино.

Хороший пример подают лишь Талси, Елгава и Кулдига, где есть как специалисты, так и оборудованные помещения.