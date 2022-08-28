СМИ: государство планирует ввести плату для бизнесменов за мощность солнечных панелей

Чтобы попытаться предотвратить хаос, государство планирует ввести плату за мощность солнечных панелей и других станций, зарезервированных предпринимателями, сообщает передача Nekā personīga в эфире TV3.

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В акционерное общество Sadales tīkls подано 294 заявки на строительство электростанций средней мощности, но из-за нехватки зарезервированных мощностей 133 проекта оказались в очереди. При этом в Sadales tīkls не раскрывают названия компаний, зарезервировавших сетевые мощности для строительства новых электростанций.

Стоимость тепла и электроэнергии в Латвии, по мнению экспертов, может достичь своего пика в начале следующего года. Чтобы подготовиться к кризису, государство еще весной призвало граждан и бизнесменов покупать солнечные панели, как для собственного использования на крышах частных домов, так и для обустройства новых и больших электростанций.

Не извлекая уроков из предыдущих ошибок, государство организовало подачу заявок в порядке живой очереди: первым пришел — первым обслужен. Но есть подозрение, что плохо организованной системой воспользовались спекулянты.

Тогда как несколько производственных компаний и самоуправлений не могут строить солнечные станции - во многих местах Латвии исчерпаны все имеющиеся мощности энергосетей. В частности, самоуправление Прейльского края надеялось подать заявку на строительство 12 небольших станций с солнечными панелями, чтобы оснастить ими несколько своих учреждений, что позволило бы сэкономить около 10 тысяч евро в месяц. Но строительство таких малых станций необходимо согласовывать с предприятием Sadales tīkls, которое сообщило самоуправлению, что их опередили и другие фирмы уже зарезервировали мощности в электрических сетях для строительства подобных станций.

Строительство и эксплуатацию станций с солнечными панелями контролируют в Латвии две компании. Крупные и мощные солнечные парки, предназначенные для производства электроэнергии и перепродажи Latvenergo, регулирует оператор системы передачи AS Augstsprieguma tīkls, в холдинге которого находятся высоковольтные линии электропередач. Тогда как солнечные батареи, которые жители устанавливают на крышах своих частных домов, а также небольшие электростанции, контролирует Sadales tīkls.

Поскольку проходимость линий электропередач не бесконечна, строители солнечных станций должны получить "запас мощности" — это как бы некое подтверждение того, что задуманный ими проект сможет подключиться к линиям распределительной сети и они будут возможность получать произведенную электроэнергию. В крупных городах пропускная способность этой сети выше, в более отдаленных сельских районах — значительно меньше.

На конец августа предприятие Sadales tīkls получило 294 заявки на строительство средних электростанций по всей Латвии. Но почти половина из них (133 поданных проекта) — стоят в очереди, потому что на всех не хватает мощностей. В распределительных сетях не раскрывают информацию о том, кто подал заявку на строительство этих электростанций и зарезервированные мощности.

"Мы рассматриваем все заявки, поступающие в порядке очереди, оформляем техрегламент. Соответственно, они затем вступали в силу там, где эти полномочия были доступны. А следующие заявки уже приходят или в порядке очереди, или мы предлагаем оставить эту заявку для клиента. И если он избавится от прежних мощностей, то сможет осуществлять дальнейшее использование этих мощностей и развитие проектов", — говорит Янис Криковалдс, член правления и директор по развитию AS Sadales tīkls.

В зависимости от регионов, ситуация с резервами мощностей в каждой части Латвии разная. Например, в Сигулде резерв мощности получили четыре заинтересованных лица, а еще семь ждут своей очереди. В Приекуле можно построить две станции, в очереди — еще восемь предпринимателей. В Алсунге мощности хватает лишь на один новый проект, тогда как на очереди — 11. А вот в Гробине электросеть настолько загружена, что для запланированных четырех новых станций мощности вообще нет.

На вопрос, почему не публикуются названия компаний, подавших заявки на эти станции, Криковалдс ответил так: "У нас более 300 компаний и частных лиц. И из-за защиты данных мы не публикуем эти данные".

"Я думаю, что нечего скрывать и говорить о защите данных. Это не круто, потому что в этот момент и люди, и нация, и все остальные, конечно, подозревают, что что-то не так. Потому что из всего этого можно вынести то, что были спекуляции, и люди, которые действительно были замешаны в этом, были привлечены к ответственности", - полагает Эдгар Бергхолцс, председатель правления SIA Baltijas Elektro.

Строителей новых станций не оценивают по тому, действительно ли они планируют построить станцию ​​и использовать ее, или же среди заинтересованных лиц нашлись спекулянты, которые просто успели подать заявку первыми. Энергетики говорят, что даже сейчас земли распродаются за астрономические суммы, которые продаются вместе с выданными Sadales tīkls разрешениями на строительство на них станций солнечных панелей. Тем, кто пропустил заявку на резервы мощностей и остался вне очереди, предлагается подождать и надеяться на то, что кто-то из нее выпадет.

По словам Бергхолцса, "есть большое количество бизнесменов, которые собираются все это развивать и готовы вкладывать деньги. Но у нас был один курьезный случай, когда мы получили разрешение на 7 мегаватт на один гектар, что физически невозможно сделать: на гектар можно поставить электростанцию ​​максимум 0,7 мегаватт. И такое разрешение было получено. Но это значит, что в какой-то момент кто-то либо не вникал, либо даже не следил за тем, что на самом деле происходит".

Исторически реализация проектов альтернативной электроэнергии в Латвии связана с подозрениями в скрытой поддержке со стороны бизнесменов, близких к политикам и к партиям. В начале 2000-х, когда начался бум малых ГЭС, в бизнесе засветились люди из "Народной партии", а также также члены семьи Айгарса Калвитиса и их деловые партнеры.

Когда 13 лет назад кабинет Валдиса Домбровскиса вместе с министром экономики Артисом Кампарасом объявили о закупке ветровой энергии, заявки подали 40 претендентов. И 70% всех закупок попадают в руки одной компании, потому что Минэкономики распределяет возможности по развитию ветропарков в порядке живой очереди.

Во избежание того, чтобы спекулянты также могли подавать заявки на проекты в порядке живой очереди, изменены сроки подготовки необходимых документов для разработки силовой установки. Если раньше время ожидания с момента подачи заявки составляло два года, то теперь для новых проектов оно составляет 9 месяцев. Это не коснется тех проектов, которые предприниматели успели подать до внесения поправок.

В настоящее время регулирующий орган также рассматривает вопрос о том, как ввести плату за резервирование мощностей. Это могло бы удержать разработчиков поддельных электростанций от заимствования мощности, поскольку им придется платить за нее каждый месяц. В Минэкономики отказались комментировать что-либо, заявив, что "работа и обсуждения продолжаются, идет поиск оптимальных решений".

Кришьянис Фелдманис, председатель Комиссии по народному хозяйству Сейма: "Уже были некоторые поправки, которые приняты, но, к сожалению, они недостаточно быстро реализуются. Дело в том, что когда вы приходите и бронируете мощности, то должны внести депозитный взнос и доказать жизнеспособность проекта. Но сначала вам придется заплатить физическими деньгами и хранить их на депозите, который вы потенциально можете потерять. Но я верю, что Минэкономики над этим работает".

Фелдманис обещает, что комиссия примет решение в начале сентября. В неформальных беседах с экспертами энергетического рынка есть угроза обращения в Конституционный суд в отношении тех предпринимателей, которым государство предъявит обвинения за уже зарезервированные мощности.

Топливный дилер VIRŠI оборудовал несколько своих торговых точек солнечными панелями и планирует построить два более крупных солнечных парка. Компании удалось реализовать проекты без особых заминок. Но в VIRŠI считают, что регулирование со стороны государства, получающего резервы мощности, должно было быть более жестким с самого начала.

"С разработкой проекта, разрешениями и всем прочим, это можно было сделать за полгода. Это значит, что те, кто еще в марте-апреле интересовались этой разработкой (ставить ли солнечные панели на крышу), этого не сделали. Скорее всего, учитывая правила игры, они сделают это в следующем году. Но мы платим за все это в этом году. За хлеб, молоко, чипсы или шоколад они платят гораздо больше, просто исходя из того факта, что цены на энергоносители выросли", - отмечает Бергхолцс.

В Sadales tīkls утверждают, что на солнечные панели, которые жители установили или планируют установить в своих домах, не влияет отсутствие резерва мощности в сети. Потому что масштабы их деятельности ничтожны по сравнению с электростанциями, которые предприниматели строят в порядке живой очереди.