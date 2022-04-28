СМИ: Карстовая воронка в Саласпилсе увеличилась в два раза

Провал земли или карстовая воронка, которая образовалась в Саласпилсе год назад, значительно увеличилась в размере. Эксперты опасаются, что подобные впадины могут появиться и в других местах на этой территории. Об этом сообщило региональное Vidzemes televīzija, пишет Rus.lsm.lv.

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Карстовая воронка глубиной восемь метров образовалась в лесу Саласпилса в марте прошлого года — там, где когда-то пролегала железная дорога. Глава Управления по защите природы Андрей Свиланс сообщил, что регулярно осматривал впадину в течение этого времени, но не замечал ничего необычного, а сейчас обнаружилсь, что воронка фактически увеличилась вдвое.

Карстовые воронки появляются из-за того, что подземные воды размывают почву и горные породы. Когда-то железная дорога в этом месте соединяла гипсовый карьер с Саласпилсской железнодорожной станцией. Гипс в Саласпилсе добывают и сегодня. Специалисты считают, что колебания грунтовых вод могут повлиять на образование новых карстовых воронок на этой территории. Как рассказали источнику в саласпилсском самоуправлении, после первого же провала участок был изучен совместно со специалистами Латвийского университета.

"В этом районе еще есть потенциальные места, где могут появиться подобные карстовые воронки. Там есть еще большие пустоты под землей", — цитирует Rus.lsm.lv заведующего техническим отделом Саласпилсской краевой думы Калвиса Маргевича.

В саласпилсском самоуправлении ведется наблюдение за воронкой. Планируется сделать ее туристическим объектом. А пока она огорожена. Жителей просят не приближаться к опасному месту.

Карстовые воронки — не редкость для Латвии. Самые известные находятся в Скайсткалне и Аллажи. Однако на данный момент активной является только саласпилсская карстовая воронка. По словам Свиланса, провал может образовываться несколько лет, а может — и несколько сотен лет.

"Учитывая, что здесь такие явления не наблюдались лет 10, внезапно провалиться где-то здесь, в окрестностях Саласпилсского болота, в какую-то новую воронку шансов мало. Но они существуют", — предупредил он.