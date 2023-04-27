СМИ: Марат Касем выпущен под подписку о невыезде
Foto: https://www.facebook.com/qasemmarat

Шеф-редактора портала Sputnik Литва Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде, сообщает "Sputnik Литва".

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До суда Касем будет находиться под подпиской о невыезде и полицейским надзором — с 23:00 до 7:00 он обязан быть дома по месту прописки в Саласпилсе и дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.

Официальной информации от латвийской прокуратуры по поводу Касема пока нет.

Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. В конце прошлого года Марат Касем приехал в Латвию по семейным обстоятельствам (как сообщает Sputnik, навестить умирающую бабушку), после чего его задержали, а затем арестовали. Он подозревается в шпионаже и нарушении экономических санкций ЕС.

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