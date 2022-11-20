СМИ: Рожденная в Сибири гражданка ЛР не может получить наследство из-за советского документа

Родившейся в Сибири гражданке Латвии (ее родители пострадали от репрессий) отказали в праве на наследство из-за недействительных документов - Латвия не признает свидетельство о рождении, выданное СССР. Об этом сообщает программа TV3 Nekā personīga.

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Хотя родство Антры Гаумиги с ее родителями ни разу не подвергалось сомнению все эти годы, теперь женщине требуется за документами обратиться к России, чтобы доказать свое родство.

Во время Второй мировой войны отца Гаумиги призвали в легион, он попал в плен, был осужден за измену и отправлен в тюрьму в Республику Коми (РСФСР). А мать семьи, в которой росли три ребенка, в 1941 году была отправлена из Валмиеры ​​в Сибирь.

Через пять лет мать Антры Гаумиги вернулась домой, но в последнем классе средней школы ей пришлось ехать в Сибирь во второй раз. В третий раз мать Гаумиги уехала в Сибирь по собственному желанию, так как в Республике Коми в то время был освобожден из заключения и жил в лагере ее возлюбленный. Они создали там семью и родили дочь, а через год семья вернулась в Латвию.

Сейчас Антра Гаумига работает врачом в Олайне. Поскольку она родилась в семье граждан Латвии, то ей не нужно было доказывать свое гражданство, сообщает программа.

После смерти матери женщина вместе с братом обратились к нотариусу, который заявил, что свидетельство о рождении, выданное в РСФСР на территории СССР, по законам Латвии недействительно. Теперь женщина должна легально получить подтверждение факта рождения или легализовать документ.

Нотариус Агита Мациевска пояснила, что паспорт, выданный Латвией, не является документом, подтверждающим родство. В случае наследования родство может быть доказано либо свидетельством о рождении, либо справкой, выданной ЗАГСом. Другой вариант — получить в России свидетельство о регистрации факта рождения в реестре свидетельств о рождении или актов гражданского состояния.

Передача сообщает, что Минюст Латвии предлагает обратиться Антре Гаумиге в ЗАГС Латвии за новым свидетельством о рождении. Тогда государство в интересах женщины сделает судебный запрос в Россию, но получение документа займет около года.

Нотариус полагает, что закон нужно менять, потому что он несоразмерен этой ситуации. При этом законом не предусмотрено исключительных случаев. Это особенно актуально в настоящий момент, когда сложно получить документы из России, отмечает передача.

Опрошенные программой депутаты Сейма пообещали решить проблему.