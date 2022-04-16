СМИ: стоимость детских летних лагерей повысится на 10-30%

Детский отдых в летнем лагере в этом году обойдется родителям заметно дороже, чем год назад — в ряде случаев практически на треть, информируют представители интернет-ресурса e-nometnes.lv. Об том сообщает rus.LSM.lv.

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Хотя организаторы лагерей осознают, что это может понизить спрос, выбора у них нет, потому что выросла стоимость различных ресурсов. Родителям стоит регистрировать заявки заранее, сообщает Latvijas Radio.

У Кристине Валдовски двое детей. Они каждое лето отдыхают в каком-либо лагере и охотно поехали бы туда и в этом году. Валдовска подчеркивает, что родители готовы платить больше, однако они хотят и получить что-то за эти деньги: "Это удорожание должно быть пропорционально тому, что организатор лагеря инвестирует со своей стороны. Если эти факторы сопутствуют, все будет все в порядке. Но если придется столкнуться с ситуацией, когда подорожание — только потому, что инфляция в стране, и ты за эти деньги получишь дневной центр присмотра за детьми, то неизбежно разочарование".

Семья Кристине предпочитает детские летние лагеря с муниципальным софинансированием. Вырастут ли цены в этом году и в них, пока рано судить, ведь о многих еще не объявлено.

Зато уже принимаются заявки в частные. Один из организаторов — общество Meža Feja, член его правления Илзе Америка говорит, что цены в этом сезоне вырастут: "Такой большой прирост цен в общепите, что нас коснется. Издержки на транспорт выросли, поэтому мы и летние лагеря немного переделали. Рост цен чувствуется, но мы решили, что первоначальное предложение у нас такое: родители могли своих детей записать до 15 апреля, тогда мы сохраняем предыдущую цену. А для тех, кто подаст заявки позже, цена будет уже не такой дружественной".

Поскольку Meža Feja организует лишь дневные лагеря, то и цена в целом, и ее рост будут не настолько большими, как в лагерях круглосуточных.

Учредитель сайта e-nometnes Илзе Звауне говорит, что прирост стоимости услуг летних детских лагерей отдыха будет в пределах 10-30%. И хотя это первое лето после отмены ковид-ограничений, и многие захотят послать детей в лагерь, удорожание этот спрос несколько пригасит, прогнозирует она. Когда речь об одном ребенке, может быть, родители и найдут возможности, а если детей двое-трое, то не все уже смогут себе такое позволить. Звауне подчеркнула, что тем важнее этим летом будет наличие муниципального софинансирования.

В прошлом году из-за пандемии Covid-19 отправить ребенка в летний лагерь можно было только с особой справкой от врача.