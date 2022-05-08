СМИ: ученики платят автошколам сотни евро, но не могут сдать экзамены

Хотя автошколы в Латвии не обязаны возвращать деньги, если курсант на протяжении долгого времени не может получить водительские права, но и на них ложится груз ответственности, поскольку посылая несколько раз на экзамен студента, который не может его сдать, они рискуют лишиться разрешения на продолжение деятельности, сообщает программа 4.studija Латвийского телевидения.

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В программу 4.studija обратилась некая зрительница, которая заплатила за обучение дочери в автошколе почти тысячу евро, но та так и не смогла получить водительское удостоверение, сообщает rus.LSM.lv.

Теоретическую часть дочь сдала, но не может сдать школьный практический экзамен, из-за чего не получает допуск на экзамен в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Ее мама говорит: лучшие инструкторы и наиболее дешевые машины были "расхватаны", поэтому пришлось платить больше.

Девушка училась водить в автошколе Presto. Ее директор, преподаватель и инструктор Зигмарс Янсонс сложившуюся ситуацию объясняет так: практические занятия по вождению брались с большими интервалами, иногда даже всего два раза в месяц — этого недостаточно, чтобы подготовиться к экзамену.

"Интенсивность является определяющим фактором. Если человек, который учится с нуля, готовится к экзамену, если у него после экзамена — другой экзамен, и неделю ничего не делалось, на самом деле, на следующем экзамене делать нечего. Всегда всем говорю: на это нужно найти время и средства. Это должно быть минимум два раза в неделю, а лучше — три. Я не хотел бы так говорить об этом случае, но в жизни мы видим, что не всем нужно быть водителями", — говорит Зигмарс Янсонс.

По словам директора автошколы, девушка училась ездить с лучшими инструкторами.

Программа 4.studija связалась с другими автошколами, чтобы выяснить, есть ли у них проблемы с "вечными студентами". Там говорят, что ситуации и причины, по которым люди не могут сдать экзамен, очень разные. Есть курсанты, которые проходили обучение несколько раз в силу сложившихся жизненных обстоятельств. Есть случаи, когда требовалась смена инструктора.

Правила Кабинета министров гласят, что практический экзамен по вождению нужно сдать в течении года после сдачи теоретического экзамена.

Должны ли автошколы брать на себя часть ответственности за необученных курсантов?

Лектор Юридического факультета Рижского университета Страдиня Юрис Зивартс поясняет: "Каждая школа берет на себя своего рода ответственность, поскольку, если смотреть с точки зрения правового регулирования, они обязаны подготовить курсанта так, чтобы он прошел эту проверку. И если определенный процент курсантов автошколы приходит и не может сдать экзамен, автошкола может пострадать и лишиться разрешения на продолжение деятельности. Поэтому у автошкол в этом вопросе весьма высокая доля ответственности. Иногда может показаться, что автошколы слишком строго оценивают курсантов, но они заинтересованы в том, чтобы те были готовы к экзамену".

Зивартс советует концентрироваться не на сумме, которая выплачивается за учебу, а на причинах, по которым не сдан экзамен. В случае, если существуют подозрения, что это происходит незаконно или вымогаются деньги, нужно обращаться с письменным заявлением в CSDD или в Центр по защите прав потребителей.

Сам Зивартс считает, что обучиться управлению автомобилем могут все — вопрос только в том, сколько времени это займет.

Будущим водителям нужно считаться и с тем, что в случае неудачи им не полагается возврата средств от автошколы, поскольку услуга — обучение — была оказана.

"Есть еще расходы на топливо, оплата труда инструктора. Мы эту услугу получили. Тут нет оснований для возврата средств", — отметил Зивартс.

Что мешает учиться и научиться

"Нередко это связано с повышенным уровнем стресса, что может повлиять на наше восприятие и память. Это может сказаться и на том, насколько мы можем сконцентрироваться и запоминать новые вещи", — говорит психотерапевт Мария Абелтиня.

Нередко ключ к успеху находится в руках инструкторов. Психотерапевт признала, что слышала и от знакомых, и от клиентов об эмоциональном насилии во время обучения.

"При первой же ошибке человека называют тупым или "у тебя никогда ничего не получится, ты для этого не годишься". Конечно, это абсолютно демотивирует! Не все хорошие спортсмены могут быть хорошими тренерами, поэтому и не все хорошие водители могут быть хорошими инструкторами. Очень важно найти инструктора, который действительно сможет обучить", — пояснила Абелтиня.