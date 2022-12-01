СМИ: закупки министерств и VID выигрывают родственники и сторонники политиков

Подозрительно тесные связи между ИТ-компанией Soaar и Центральной избирательной комиссией (ЦИК) могут повлечь серьезные последствия для главы комиссии Кристине Берзини. Однако ЦИК — не единственное учреждение, закупки которого, как правило, выигрывают одни и те же компании. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на журнал Ir.

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Журнал Ir обнаружил еще несколько подобных случаев, в которых к тому же фигурируют родственники политиков и спонсоры. Компания Soaar выигрывала все закупки ЦИК на разработку и обслуживание избирательных систем в течение 11 лет.

7 ноября был начат уголовный процесс против 10 человек по факту одной из закупок ЦИК в 2021 году, в том числе главы ЦИК, которая на прошлой неделе была временно задержана Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, и члена правления Soaar Ренара Каджулиса. Процесс начат по подозрению в возможном мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

Изучая данные о государственных закупках и их победителях — компаниях и их владельцах, журнал Ir обнаружил, что в министерствах, возглавляемых Национальным объединением, госзаказы получили несколько родственников членов партии. Особенно это заметно в Министерстве земледелия и подведомственных ему учреждениях.

С тех пор как Каспар Герхардс занял пост министра земледелия в 2019 году, закупки на сумму несколько миллионов евро выиграл Карлис Кирштейнс, сын члена Нацобъединения Александра Кирштейнса. Частично принадлежащая ему фирма Autenticа, занимающаяся программированием, часто побеждала в закупках министерства и подведомственных ему учреждений, получив за неполных четыре года заказы на сумму 11,9 млн евро.

Советник министра Кристине Клявениеце заявила, что министр не принимал никаких решений и не участвовал в процессе закупок, а о результатах узнал из публичной информации после того, как закупки были завершены.

Закупку на сумму в 618 000 евро от контролируемого Нацблоком Министерства экономики в этом году получил и второй сын депутата Кирштейнса — Гинтс Кирштейнс. В августе компания по оптовой торговле машинами и оборудованием E-Management, частично принадлежащая ему, выиграла в конкурсе по разработке информационной системы расчета энергоэффективности зданий, пишет LSM.lv.

В свою очередь, этим летом Латвийское телевидение сообщало, что компания, связанная с родственниками Герхардса, что она выиграла крупную закупку Минземледелия. Закупка на пять миллионов евро на создание сети станций зарядки электромобилей для нужд министерства и подведомственных учреждений досталась компании Reck, частично принадлежащей сестре члена Нацобъединения Рихарда Колса — Элизабете Коле.

Представительница министерства Дагния Муцениеце отрицает, что компании, связанные с членами Нацблока, имели бы преимущество в конкурсах, организованных Минземледелия.

"Критерии оценки определяются без дискриминации и создания преимущества для конкретных предприятий, они подходят для определения наиболее экономически выгодного предложения", — поясняет она.

Как подчеркнула Муцениеце, в министерстве не знали, что в закупках выигрывают родственники однопартийцев главы Минземледелия.

В прошлом году конкурс закупки в 2,1 миллиона евро от Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) выиграло объединение предприятий, в которое входит щедрый сторонник партии главы VARAM Артурса Томса Плешса "Развитию Латвии" — владелец рекламного агентства MIXD, члены его семьи и сотрудники пожертвовали партии более 300 000 евро.

Как сообщает Ir, в конкурсе MIXD стартовала в объединении с фирмой по связям с общественностью Deep White и высшей школой бизнеса, искусства и технологий RISEBA, которая принадлежит зарегистрированной на Кипре компании.

В рамках заключенного соглашения в течение полутора лет министерство заключило с предприятием 36 договоров на 2,1 миллиона евро для популяризации информационно-коммуникационных технологий в обществе.

В базе данных Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией говорится, что совладелец компании MIXD Янис Беркис, а также его отец Олафс Беркис, владелец издательства Latvijas mediji и брат Наурис Беркис были значительными жертвователями "Развитию Латвии". Янис Беркис в целом пожертвовал партии 87 000 евро, его отец — 112 000 евро, а брат — 41 500.

В списке жертвователей также можно найти финансового директора MIXD, члена "Развитию Латвии" и бывшего члена правления партии Эдгарса Чепорюса — он с 2013 года сделал пожертвования и членские взносы на общую сумму в 16 000 евро.

Советник Плешса Микс Страздиньш заявил Ir, что министр отрицает связь между пожертвованиями и победой в закупках VARAM.

Тем временем наибольший "кусок" в закупках Службы государственных доходов (VID) обычно достается фирме Emergn. В компании уже длительное время работает бывший член закупочной комиссии VID и высокопоставленный сотрудник ИТ-управления Юрис Стумп, который покинул должность в службе после скандала с утечкой данных в 2011 году.

Принадлежащая зарегистрированной в Ирландии компании Emergn уже годами становится главным поставщиком информационных систем VID, таким образом это предприятие получило большое количество государственных средств: за 16 лет компания выиграла 52 конкурса VID и получила более четверти или 96,9 миллиона евро от всех денег службы на закупки в этот период.

Хотя Emergn не раскрывает, когда Стумпс начал работать в компании, уже в 2013 году, когда он баллотировался на муниципальных выборах Ропажи от Зеленой партии, он указал эту компанию, которая в то время называлась Exigen, в качестве своего рабочего места.

На вопрос, использовал ли Стумпс контакты и знания, полученные во время работы в VID, чтобы помочь Emergn выигрывать закупки, представитель компании по связям с общественностью Зане Поча ответила, что одной из целей предприятия является развитие компетенций в работе с клиентами государственного сектора, поэтому "мы также ищем лучшие таланты со знаниями, чтобы помочь в достижении этой цели".

Согласно данным Бюро по надзору за закупками, с 2013 года компания выиграла 37 конкурсов от VID.