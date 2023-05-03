Смилтенс: Балтия и Польша поддерживают вступление Украины в НАТО

Страны Балтии и Польша будут работать над совместной декларацией о поддержке Украины в вопросе ее присоединения к НАТО, заявил в среду спикер латвийского Сейма Эдвард Смилтенс после встречи со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром.

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Спикеры парламентов подчеркнули важность предстоящего Вильнюсского саммита, заявив, что необходима четкая, прямая и настойчивая поддержка продвижения Украины в НАТО и потенциально также в Европейский союз.

Хуссар подчеркнул, что Латвия и Эстония поддерживают расширение НАТО и есть надежда, что во время Вильнюсского саммита членом НАТО станет Швеция. По словам Хуссара, это также будет мощным сигналом для Украины.

При этом спикер Рийгикогу выразил радость по поводу того, что его первый зарубежный визит в должности состоялся в Латвию, потому что у стран много общего.

Смилтенс подчеркнул, что Латвия и Эстония должны не конкурировать друг с другом, а работать вместе. По мнению спикера Сейма, необходимо совместно укреплять оборону, бороться за инвестиции в Балтийский регион и развивать экономику, а также позаботиться об инвестициях в общее цифровое пространство.