Смилтенс: баррикады 1991 года были единой несокрушимой стеной мужества и решимости
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Баррикады были единой несокрушимой стеной мужества и решимости, и по призыву Народного фронта люди из всех регионов и городов пришли защищать свою свободу, заявил сегодня на мероприятии, посвященном памяти защитников баррикад 1991 года, председатель Сейма Эдвардс Смилтенс ("Объединенный список").

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"Январь, баррикады и дым костров, мужество, сплоченность и самоуважение. Эти вещи и чувства за эти 32 года стали общими воспоминаниями и гордостью многих латвийских семей", — сказал спикер Сейма, обращаясь к собравшимся.

В то время, когда безоружные люди были готовы выступить против империи, изучив на опыте своего народа ее жестокость, показалось, что империя рухнет. Однако империя зла вернулась с новой силой, только, в отличие от тех времен, она больше не прикрывается демократическими лозунгами, заявил Смилтенс.

"Желание угнетать и порабощать других проявляется в ужасающих масштабах. Жестокий лик империи отчетливо виден в убийствах, изнасилованиях и разрушениях в Буче, Ирпене, Мариуполе и Днепре. Понятно, что Советский Союз рушится только сейчас — на полях сражений Украины, в сердцах и умах людей", — заявил спикер Сейма, заверив, что и мы в нашей стране наконец-то освобождаемся от прошлого, чтобы смотреть в будущее, на защиту которого встали в январе 1991 года.

"Такова ли наша страна, какой мы мечтали в те дни и ночи видеть ее? Мы все еще строим нашу страну. Свободную, независимую, демократическую. Страну, где мы говорим на своем языке, принимаем решения и делаем выбор. Да, мы тоже ошибаемся, но ошибки мы можем исправить сами", — сказал спикер Сейма.

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