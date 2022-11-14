Смилтенс: формирование трехпартийной коалиции неизбежно

Формирование коалиции из трех партий — "Нового Единства", "Объединенного списка" и Национального объединения — неизбежно, а переговоры, связанные с формированием правительства, в настоящее время продолжаются неформально, сообщил сегодня журналистам лидер "Объединенного списка", спикер Сейма Эдвард Смилтенс.

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На вопрос, дал ли "Объединенный список" ответ на предложение лидера "Нового Единства", премьер-министра Кришьяниса Кариньша о сферах ответственности, Смилтенс заявил, что, по его мнению, не стоит устанавливать конкретные даты или время для предоставления ответа. Такой подход скорее будет выглядеть как ультиматум, считает политик.

Он отметил, что сейчас время для "тихой дипломатии", чтобы партии будущей коалиции могли согласовать вопросы друг с другом.

По словам Смилтенса, "Объединенный список" хотел получить от Кариньша разъяснение, почему выбраны именно такие сферы ответственности для каждой партии. Общество оказало доверие избранным от "Объединенного списка" депутатам, обладающим компетенцией преимущественно не в тех областях, которые предлагает Кариньш.

Сославшись на слова президента Эгила Левитса, Смилтенс подчеркнул, что коалиционным партиям важно сотрудничать, совместно решая проблемы в таких сложных сферах, как здравоохранение, социальное обеспечение, образование и внутренние дела.

В то же время спикер Сейма заявил, что "Объединенный список" не уклоняется от ответственности.

Как сообщалось, "Объединенный список" и "Новое Единство" и в выходные дни продолжали искать решения выявленных разногласий в неформальной обстановке.