Смилтенс: Латвия и Румыния должны вместе укреплять восточный бастион НАТО

Латвия и Румыния должны сотрудничать для реализации решений Мадридского саммита по укреплению потенциала обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО, заявил сегодня в Бухаресте, столице Румынии, на встрече с должностными лицами парламента и правительства Румынии спикер Сейма Эдвард Смилтенс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Делегация во главе со спикером Сейма встретилась с председателем председателем Палаты депутатов Румынии Марчелом Чолаком, временно исполняющей обязанности председателя Сената Румынии Алиной Горгиу и премьер-министром Румынии Николае Чукэ.

Смилтенс поблагодарил Румынию за ее вклад в обеспечение безопасности региона, в том числе за решение возобновить участие в патрулировании воздушного пространства Балтийского моря в этом году, а также за участие в боевой группе расширенного присутствия НАТО в Польше.

Говоря об агрессии России в Украине, спикер Сейма подчеркнул, что всеми силами необходимо продолжать оказывать поддержку Украине. Решительная поддержка резолюций ООН свидетельствует о решительном международном осуждении военной агрессии России против Украины, сказал Смилтенс, отметив, что следующей важной вехой станет обеспечение международной поддержки для привлечения России к ответственности.

По словам Смилтенса, решение Румынии открыть посольство в столице Латвии придаст значительный импульс сотрудничеству между странами, а прямое воздушное сообщение между Ригой и Бухарестом, которое с мая будет обеспечивать национальная авиакомпания Латвии, откроет новые возможности для жителей и предпринимателей обеих стран.

Смилтенс подчеркнул, что у Латвии и Румынии не использован потенциал сотрудничества в экономике. Латвия видит значительные возможности для сотрудничества в области биоэкономики и биомедицины, в сфере фармацевтики, интеллектуальных технологий и сектора информационных и коммуникационных технологий.

Кроме того, спикер Сейма выразил поддержку участию Румынии в Шенгенской зоне и усилиям по вступлению в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Вместе с председателем комиссии Сейма по иностранным делам Рихардом Колсом и председателем комиссии по европейским делам Андрисом Спрудсом Смилтенс находится с визитом в Румынии до 21 марта, а с 21 по 24 марта делегация латвийских парламентариев будет находиться с визитом в Молдове.