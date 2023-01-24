Смилтенс: Латвия могла бы использовать разработанную в Украине цифровую систему гособороны

Возможно, Латвия могла бы использовать для своих нужд разработанную Украиной цифровую систему гражданской обороны, которая уже получила международное признание, заявил спикер Сейма Эдвардс Смилтенс в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он сказал, что обсуждал этот вопрос с должностными лицами Украины во время своего визита.

По словам председателя Сейма, улучшая свою систему гражданской обороны, которая в настоящее время устарела, не нужно вкладывать миллионы евро, чтобы изобретать велосипед. Вместо этого нужно использовать уже созданные и проверенные на практике системы.

Когда Смилтенс был в Украине, мэр и вице-мэр Киева заверили его, что украинская столица готова подарить Латвии "самую лучшую систему, которая существует на сегодняшний день". Как пояснил политик, Kyiv Digital — это система гражданской обороны с мобильным приложением, которое предупреждает жителей о приближающихся ракетах, дает указания к укрытиям и тому подобное, а также работает в случае отключения электроэнергии.

Смилтенс добавил, что упомянутая система является одной из лучших в мире, она выиграла конкурс Smart City. "Возможно, они были бы готовы подарить эту систему Латвии. Это высокая оценка наших инвестиций в Украину", — сказал политик.

Он указал, что в настоящее время ведутся переговоры о перенятии этой системы, но когда могут быть приняты дальнейшие решения, сказать сложно.

Как сообщалось, в последнее время несколько раз поднималась необходимость улучшения системы гражданской обороны в Латвии. Министр внутренних дел Марис Кучинскис сделал это одним из приоритетов своей работы, а Кабинет министров также принял решение о создании первой тематической комиссии для решения межотраслевых вопросов именно в сфере гражданской обороны.