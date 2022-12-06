Смилтенс: министру здравоохранения нужна "железная поддержка" премьера и министра финансов

Кандидату в министры здравоохранения от "Объединенного списка" Лиге Менгельсоне потребуется, чтобы премьер министр и министр финансов взяли на себя обязательство нести совместную ответственность за сектор здравоохранения. Об этом заявил один из лидеров "Объединенного списка", спикер Сейма Эдвардс Смилтенс.

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Ожидается, что премьером следующего правительства останется Кришьянис Кариньш, а министром финансов может быть Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").

Смилтенс подчеркнул, что Генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Лига Менгельсоне — смелый человек с необходимой решимостью и компетенцией, чтобы взять на себя руководство Министерством здравоохранения.

При этом, подчеркнул политик, чтобы наконец добиться значительных результатов в медицинской сфере, необходима тесная поддержка со стороны премьер-министра и министра финансов.

Сейчас Латвия выделяет в два раза меньше средств от ВВП, чем это необходимо, чтобы значительно улучшить ситуацию в сфере здравоохранения, отмечает Смилтенс.

Со своей стороны Менгельсоне заявила, сектор здравоохранения истощен, а врачи устали от чрезмерной нагрузки. По ее мнению, требуется ответственный подход к использованию средств, для чего нужно провести анализ ситуации в отрасли. "Не должно быть так, чтобы один дом был перетоплен, а другой замерзал", — заявила политик.

Среди прочего она отметила также необходимость решить проблему слишком высоких цен на лекарства, которая в Латвии острее, чем в Литве и Эстонии.

Во вторник партийное объединение "Объединенный список" объявило своих кандидатов в министры, после чего официально стал известен возможный состав второго правительства Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").

В будущем правительстве "Новое Единство" планирует выдвинуть кандидатуры Арвила Ашераденса на должность министра финансов, Эдгара Ринкевича на должность министра иностранных дел, Инесе Либини-Эгнере на должность министра юстиции, Анды Чакши на должность министра образования и науки, Раймонда Чударса на пост министра климата и энергетики и Эвику Силиню на пост министра благосостояния.

Национальное объединение выдвинуло Илзе Индриксоне на пост министра экономики, Инару Мурниеце на пост министра обороны, Науриса Пунтулиса на пост министра культуры и Яниса Витенбергса на пост министра сообщения.

"Объединенный список" выдвинул на должность министра здравоохранения Лигу Меньгелсоне, генерального директора Латвийской конфедерации работодателей, Дидзиса Шмитса на должность министра земледелия, Мариса Кучинскиса на должность министра внутренних дел и Мариса Спринджукса на должность министра охраны среды и регионального развития.