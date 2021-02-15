Смилтенс: на границах Риги намерены устранить различные дорожные "нелепицы"
Foto: LETA

В сотрудничестве с самоуправлениями столичного региона планируется устранить различные "нелепицы" транспортной инфраструктуры, которые возникли из-за плохого сотрудничества, сказал в интервью агентству LЕТА вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс.

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В качестве примера он привел перекресток улиц Упесгривас и Кантора в Марупе, где остались незастроенными 40 метров полосы только потому, что это граница между Ригой и Марупе.

"Абсолютная нелепость. Хотя самоуправлениям запрещено инвестировать в территории других самоуправлений, мы должны создать механизм, как такой проблемы избежать. Например, провести строительство вместе или, например, это сделает Марупе и выставит Риге счет за эти 40 метров. А так получается, что нужно потратить 100 000 евро, чтобы спроектировать небольшой участок, нагнать туда технику, чтобы закончить улицу", — сказал Смилтенс.

Он подчеркнул, что это лишняя трата денег и непрактичное хозяйствование, которое только возмущает местных жителей.

Вице-мэр сообщил, что для устранения этой недоделки уже предусмотрено финансирование в бюджете столицы на этот год.

Также планируется решить проблему установки светофоров на перекрестке улицы Гара, которая больше связана со Стопини, и соединения участков велодорожки Иманта-Бабите.

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