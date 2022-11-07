Смилтенс: "Объединенному списку" неясно, смогут ли стать министрами только избранные в Сейм депутаты

"Объединенному списку" (ОС) до сих пор неясно, смогут ли стать министрами только избранные в Сейм депутаты или же эти обязанности смогут взять на себя профессионалы, не избранные в парламент, сказал в программе "900 секунд" на телеканале TV3 представитель ОС, спикер Сейма Эдвард Смилтенс.

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Он пока не услышал четкого заявления по этому вопросу от нынешнего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), который взял на себя инициативу формирования нового правительства. Смилтенс считает, что общественность также ждет четкого ответа на этот вопрос.

Эта неясность является одной из причин, почему пока нельзя говорить о конкретных кандидатах на должности министров. Однако главное — вначале договориться о предстоящей работе, разработать декларацию правительства, сказал Смилтенс.

Он воздержался комментировать, доволен ли ОС предложенными ему министерскими портфелями, поскольку сначала нужно разработать декларацию правительства. "Нет ни одной сферы, о который мы бы сказали, что хотим взяться за нее или нет. Для нас важно обсудить в рамках потенциальной коалиции, что мы вообще физически можем сделать в этих конкретных областях", — сказал Смилтенс.

Как сообщалось, на этой неделе партии будущей коалиции — "Новое Единство", ОС и Национальное объединение — приступят в разработке декларации нового правительства. На прошлой неделе потенциальные партнеры подписали меморандум о сотрудничестве, но распределение должностей в правительстве было отложено до разработки правительственной декларации.