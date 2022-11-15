Смилтенс: "Объединенный список" устраивает разделение портфелей, но нужно договориться о сфере здравоохранения

"Объединенный список" (ОС) принял промежуточное решение — достигнуто концептуальное соглашение по зонам ответственности будущего правительства, но еще предстоит согласовать с "Новым Единством" разделение ответственности в сфере здравоохранения. Об этом агентству LETA один из лидеров ОС, спикер Сейма Эдвардс Смилтенс.

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Так Смилтенс ответил на вопрос журналистов о том, согласен ли "Объединенный список" с разделением сфер ответственности, предложенным лидером "Нового Единства" Кришьянисом Кариньшем.

Смилтенс отметил, что "достигнута договоренность" о том, что в случае, если "Объединенный список" несет большую ответственность за Министерство здравоохранения, то и "Новое единство" берет на себя свою долю ответственности — ответственность премьер-министра и министра финансов, так как "без их поддержки катастрофическую ситуацию в медицине не решить", подчеркнул политик.

Тем временем другой политик "Объединенного списка", Андрис Кулбергс, заявил в понедельник вечером в интервью на "Латвийском телевидении", что соглашение о разделении сфер ответственности в будущем правительстве еще не достигнуто.

Смилтенс сказал, что интервью с Кулбергсом еще не смотрел, но собирается это сделать в ночь на вторник. Впрочем, от согласился с тем, что "безусловное 100% соглашение" действительно еще не достигнуто, и снова напомнил о необходимости договориться о сфере здравоохранения.

Заявление Кулбергса вызвало непонимание со стороны других участников интервью — Арвилса Ашераденса ("Новое Единство") и Инары Мурниеце ("Национальное объединение"). Они отметили, что после последних переговоров с "Объединенным списком" у них было совсем другое представление о том, что по крайней мере достигнута договоренность по вопросам ответственности — но сейчас кажется, что переговоры надо начинать заново.

Смилтенс напрямую не ответил на вопрос о том, собирается ли "Объединенный список" выдвигать кандидата на должность министра здравоохранения, если "Новое Единство" не возьмет на себя часть ответственности за Министерства здравоохранения.

Уже сообщалось, что в понедельник президент Латвии Эгил Левитс заявил, что достигнуто соглашение о разделении сфер ответственности, а премьер Кришьянис Кариньш подтвердил эту информацию.